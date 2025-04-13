Прогноз погоди в Україні на завтра 14 квітня від Наталки Діденко

Різке потепління — Діденко порадувала прогнозом погоди в Україні
Погода в Україні, починаючи з 13 квітня, буде теплою. Температура повітря підвищиться до +23 ºС. Однак місцями можливі періодичні опади у вигляді дощів.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Потепління в Україні
До Великодня, 20 квітня, в Україні буде тепла та комфортна погода, переважно без опадів. Однак у західних областях протягом тижня можливі періодичні дощі.
Температура повітря буде від +13...+19 ºС до +17...+23 ºС.
Діденко зазначила, що у Києві також буде тепло. Дощів у столиці не очікується.
Нагадаємо, 11 квітня на горі Піп Іван було сніжно. Там температура повітря знизилася до -13 °С.
А у травні в Україні очікується різке похолодання. Крім того, синоптики попереджають про заморозки.
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