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Різке потепління — Діденко порадувала прогнозом погоди в Україні

13 квітня 2025 13:01
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 14 квітня від Наталки Діденко
Весняна погода. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні, починаючи з 13 квітня, буде теплою. Температура повітря підвищиться до +23 ºС. Однак місцями можливі періодичні опади у вигляді дощів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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До Великодня, 20 квітня, в Україні буде тепла та комфортна погода, переважно без опадів. Однак у західних областях протягом тижня можливі періодичні дощі. 

Погода в Україні 14 квітня
Прогноз погоди в Україні на 14 квітня. Фото: Meteopost

Температура повітря буде від +13...+19 ºС до +17...+23 ºС.

Погода в Україні 15 квітня
Прогноз погоди в Україні на 15 квітня. Фото: Meteopost

Діденко зазначила, що у Києві також буде тепло. Дощів у столиці не очікується.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 квітня на горі Піп Іван було сніжно. Там температура повітря знизилася до -13 °С.

А у травні в Україні очікується різке похолодання. Крім того, синоптики попереджають про заморозки.

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