Сегодня в Украине ожидается резкое похолодание, а давление увеличится

Девушка в зимнем парке. Иллюстративное фото: pexels.com

Погода сегодня на всей территории Украины обещает будет без осадков. Но синоптики предупреждают о значительном снижении температуры. Холоднее всего будет в восточной части страны, а также в Карпатах.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине 8 февраля

В западных областях прогнозируется переменная облачность. Снега или дождя не будет, но на дорогах гололедица, поэтому водителям и пешеходам надо быть особенно внимательными.

Ветер восточный со скоростью до 10 м/с. Температура днем -2...+3 °С, в Карпатах 0...-5 °С.

Погода в Украине 8 февраля. Фото: Meteoprog

На севере Украины также осадки не ожидаются. На дорогах возможно образование гололеда. Ветер 3-8 м/с. Температура днем -4...+1 °С.

В центральных областях без осадков, но с гололедом на дорогах. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура -3...+2 °С.

В южных регионах и Крыму прогнозируется малооблачная погода без осадков. На некоторых участках дорог возможно образование гололеда. В Приазовье и Крыму местами порывы ветра до 15-20 м/с. Температура 0...+5 °С.

На востоке страны ожидается сухая погода. На дорогах местами гололедица. Температура днем -1...-6 °С.

Антициклон "Elvira". Фото: Meteoprog

Погода в Киеве и области 8 февраля

В столичном регионе сегодня, в субботу, осадков не предвидится. Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 8 февраля. Фото: Meteopost

Температура воздуха по области 0...-4 °С, а в самой столице -1...-3 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам Диденко, в Украине в течение дня температура будет колебаться около 0 °C. В восточных областях будет холоднее, -1...-4 °C.

Ветер будет восточных направлений, умеренный. В Приазовье вероятны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

Погодная карта мира. Фото: скриншот

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в эти выходные в Украине ожидается усиление атмосферного давления. В связи с этим у людей могут участиться головные боли.

Напомним, астросиноптики составили календарь магнитных бурь в феврале. Также Диденко предупредила о похолодании, которое накроет Украину.