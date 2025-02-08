Сьогодні в Україні очікується різке похолодання, а тиск збільшиться

Зимовий парк. Ілюстративне фото: pexels.com

Погода сьогодні на всій території України обіцяє буде без опадів. Але синоптики попереджують про значне зниження температури. Найхолодніше буде у східній частині країни, а також у Карпатах.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні 8 лютого

У західних областях прогнозується мінлива хмарність. Снігу чи дощу не буде, але на дорогах ожеледиця, тому водіям та пішоходам треба бути особливо уважними.

Вітер східний зі швидкістю до 10 м/с. Температура вдень -2...+3 °С, у Карпатах 0...-5 °С.

Погода в Україні 8 лютого. Фото: Meteoprog

На півночі України також опади не очікуються. На дорогах можливе утворення ожеледиці. Вітер 3-8 м/с. Температура вдень -4...+1 °С.

У центральних областях без опадів, але з ожеледицею на дорогах. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура -3...+2 °С.

У південних регіонах та Криму прогнозується малохмарна погода без опадів. На деяких ділянках доріг можливе утворення ожеледиці. В Приазов'ї та Криму місцями пориви вітру до 15-20 м/с. Температура 0...+5 °С.

На сході країни очікується суха погода. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вдень -1...-6 °С.

Антициклон "Elvira". Фото: Meteoprog

Погода в Києві та області 8 лютого

У столичному регіоні сьогодні, у суботу, опадів не передбачається. Вітер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 8 лютого. Фото: Meteopost

Температура повітря по області 0...-4 °С, а у самій столиці -1...-3 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами Діденко, в Україні впродовж дня температура коливатиметься близько 0 °C. У східних областях буде холодніше, -1...-4 °C.

Вітер буде східних напрямків, помірний. В Приазов'ї ймовірні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погодна карта світу. Фото: скриншот

Синоптик Наталка Діденко попередила, що цими вихідними в Україні очікується посилення атмосферного тиску. У зв'язку з цим у людей можуть почастішати головні болі.

Нагадаємо, астросиноптики склали календар магнітних бур у лютому. Також Діденко попередила про похолодання, яке накриє Україну.