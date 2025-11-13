Видео
Резкое ухудшение самочувствия — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 10:45
обновлено: 09:19
Магнитные бури 13 ноября — прогноз для метеозависимых на сегодня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Мощная магнитная буря ожидается в четверг, 13 ноября. Ее уровень G2, что может быть причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, изменений маршрутов миграций птиц и животных, а также ухудшения самочувствия людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 13 ноября

За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. В течение 24 часов на Солнце произошло семь вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.

Ожидается, что геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 13 ноября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 85%
  • Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 55%
  • Количество солнечных пятен — 66
Магнітні бурі 13 листопада
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как побороть последствия магнитных бурь

Магнитные бури могут влиять на самочувствие — особенно если есть хроническая усталость, проблемы с давлением или нервное напряжение. Симптомы часто включают головную боль, слабость, раздражительность, головокружение, колебания давления, бессонницу или сонливость.

Чтобы уменьшить влияние и быстрее восстановиться:

  • ложитесь спать в одно и то же время, избегайте переутомления;
  • пейте достаточно жидкости;
  • ограничьте кофе, алкоголь, жирное и соленое;
  • стоит выбирать полезные продукты с магнием (гречка, бананы, шпинат, семена тыквы), калием (печеный картофель, сухофрукты), витаминами группы B;
  • избегайте конфликтов и сильных эмоциональных нагрузок;
  • свежий воздух помогает стабилизировать давление и улучшает кислородный обмен;
  • легкая растяжка, йога, дыхательные упражнения или просто медленная ходьба помогают нормализовать кровообращение.

Напомним, 11 ноября на Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка, которая вызвала радиоперебои.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, когда ожидать сильные магнитные бури в течение ноября.

Автор:
Людмила Войтюк
Автор:
Людмила Войтюк
