Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Різке погіршення самопочуття — прогноз магнітних бур на сьогодні

Різке погіршення самопочуття — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 10:45
Оновлено: 09:19
Магнітні бурі 13 листопада — прогноз для метеозалежних на сьогодні
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Потужна магнітна буря очікується у четвер, 13 листопада. Її рівень G2, що може бути причиною відключення радіозвʼязку, збоїв у роботі енергосистем, змін маршрутів міграцій птахів та тварин, а також погіршення самопочуття людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 13 листопада

За останню добу сонячна активність була на помірному рівні. Упродовж 24 годин на Сонці сталося сім спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.

Очікується, що геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 13 листопада:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 35%
  • Ймовірність спалаху на Сонці M-класу — 85%
  • Ймовірність спалаху на Сонці X-класу — 55%
  • Кількість сонячних плям — 66
Магнітні бурі 13 листопада
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як побороти наслідки магнітних бур

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття — особливо якщо є хронічна втома, проблеми з тиском або нервова напруга. Симптоми часто включають головний біль, слабкість, дратівливість, запаморочення, коливання тиску, безсоння чи сонливість.

Щоб зменшити вплив і швидше відновитися:

  • лягайте спати в один і той самий час, уникайте перевтоми;
  • пийте достатньо рідини;
  • обмежте каву, алкоголь, жирне й солоне;
  • варто обирати. корисні продукти з магнієм (гречка, банани, шпинат, насіння гарбуза), калієм (печена картопля, сухофрукти), вітамінами групи B;
  • уникайте конфліктів і сильних емоційних навантажень;
  • свіже повітря допомагає стабілізувати тиск і покращує кисневий обмін;
  • легка розтяжка, йога, дихальні вправи або просто повільна хода допомагають нормалізувати кровообіг.

Нагадаємо, 11 листопада на Сонці стався найпотужніший у цьому році спалах, який спричинив радіоперебої.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, коли очікувати сильні магнітні бурі упродовж листопада.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації