Магнітні бурі 13 листопада — прогноз для метеозалежних на сьогодні

Потужна магнітна буря очікується у четвер, 13 листопада. Її рівень G2, що може бути причиною відключення радіозвʼязку, збоїв у роботі енергосистем, змін маршрутів міграцій птахів та тварин, а також погіршення самопочуття людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 13 листопада

За останню добу сонячна активність була на помірному рівні. Упродовж 24 годин на Сонці сталося сім спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.

Очікується, що геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 13 листопада:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 35%

Ймовірність спалаху на Сонці M-класу — 85%

Ймовірність спалаху на Сонці X-класу — 55%

Кількість сонячних плям — 66

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як побороти наслідки магнітних бур

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття — особливо якщо є хронічна втома, проблеми з тиском або нервова напруга. Симптоми часто включають головний біль, слабкість, дратівливість, запаморочення, коливання тиску, безсоння чи сонливість.

Щоб зменшити вплив і швидше відновитися:

лягайте спати в один і той самий час, уникайте перевтоми;

пийте достатньо рідини;

обмежте каву, алкоголь, жирне й солоне;

варто обирати. корисні продукти з магнієм (гречка, банани, шпинат, насіння гарбуза), калієм (печена картопля, сухофрукти), вітамінами групи B;

уникайте конфліктів і сильних емоційних навантажень;

свіже повітря допомагає стабілізувати тиск і покращує кисневий обмін;

легка розтяжка, йога, дихальні вправи або просто повільна хода допомагають нормалізувати кровообіг.

Нагадаємо, 11 листопада на Сонці стався найпотужніший у цьому році спалах, який спричинив радіоперебої.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, коли очікувати сильні магнітні бурі упродовж листопада.