Погода в Украине 14 августа — прогноз

Резкое изменение погоды — прогноз от Укргидрометцентра на завтра
В четверг, 14 августа, в Украине ожидается довольно теплая погода, без осадков. Кроме того, некоторые области снова накроет жара до +32 °C.
Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине 14 августа
По прогнозам Укргидрометцентра, 14 августа в Украине будет переменная облачность, осадков не ожидается.
Ветер 14 августа преимущественно северо-западный, в западных областях юго-восточный, в пределах 5-10 м/с.
Температура ночью — +11...+16 °C, днем — +23...+28 °C.
В то же время на Закарпатье и юге страны 14 августа будет довольно жарко — ночью +16...+21 °C, днем — +27...+32 °C.
Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине 14 августа.
А ученый ответила, могут ли со временем в Украине исчезнуть зимы из-за значительных климатических изменений.
Читайте Новини.LIVE!