Погода в Украине 14 августа — прогноз

В четверг, 14 августа, в Украине ожидается довольно теплая погода, без осадков. Кроме того, некоторые области снова накроет жара до +32 °C.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Украине 14 августа

По прогнозам Укргидрометцентра, 14 августа в Украине будет переменная облачность, осадков не ожидается.

Ветер 14 августа преимущественно северо-западный, в западных областях юго-восточный, в пределах 5-10 м/с.

Температура ночью — +11...+16 °C, днем — +23...+28 °C.

В то же время на Закарпатье и юге страны 14 августа будет довольно жарко — ночью +16...+21 °C, днем — +27...+32 °C.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине 14 августа.

А ученый ответила, могут ли со временем в Украине исчезнуть зимы из-за значительных климатических изменений.