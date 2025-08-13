Видео
Главная Метео Резкое изменение погоды — прогноз от Укргидрометцентра на завтра

Резкое изменение погоды — прогноз от Укргидрометцентра на завтра

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 17:20
Погода в Украине 14 августа — прогноз
Люди пытаются охладиться во время летней жары. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 14 августа, в Украине ожидается довольно теплая погода, без осадков. Кроме того, некоторые области снова накроет жара до +32 °C.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Україні 14 серпня
Погода в Украине 14 августа. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине 14 августа

По прогнозам Укргидрометцентра, 14 августа в Украине будет переменная облачность, осадков не ожидается.

Ветер 14 августа преимущественно северо-западный, в западных областях юго-восточный, в пределах 5-10 м/с.

Температура ночью — +11...+16 °C, днем — +23...+28 °C.

В то же время на Закарпатье и юге страны 14 августа будет довольно жарко — ночью +16...+21 °C, днем — +27...+32 °C.

Погода на 14 серпня
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине 14 августа.

А ученый ответила, могут ли со временем в Украине исчезнуть зимы из-за значительных климатических изменений.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
