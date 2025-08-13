Погода в Україні 14 серпня — прогноз

Люди намагаються охолодитися під час літньої спеки. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 14 серпня, в Україні очікується доволі тепла погода, без опадів. Крім того, деякі області знову накриє спека до +32 °C.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні 14 серпня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні 14 серпня

За прогнозами Укргідрометцентру, 14 серпня в Україні буде мінлива хмарність, опадів не очікується.

Вітер 14 серпня переважно північно-західний, в західних областях південно-східний, у межах 5-10 м/с.

Температура вночі — +11...+16 °C, вдень — +23...+28 °C.

Водночас на Закарпатті та півдні країни 14 серпня буде доволі спекотно — вночі +16...+21 °C, вдень — +27...+32 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні 14 серпня.

А науковиця відповіла, чи можуть з часом в Україні зникнути зими через значні кліматичні зміни.