Погода в Україні 14 серпня — прогноз

Різка зміна погоди — прогноз від Укргідрометцентру на завтра
У четвер, 14 серпня, в Україні очікується доволі тепла погода, без опадів. Крім того, деякі області знову накриє спека до +32 °C.
Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні 14 серпня
За прогнозами Укргідрометцентру, 14 серпня в Україні буде мінлива хмарність, опадів не очікується.
Вітер 14 серпня переважно північно-західний, в західних областях південно-східний, у межах 5-10 м/с.
Температура вночі — +11...+16 °C, вдень — +23...+28 °C.
Водночас на Закарпатті та півдні країни 14 серпня буде доволі спекотно — вночі +16...+21 °C, вдень — +27...+32 °C.
