Погода в Україні 14 серпня — чого очікувати

Погода здивує українців — прогноз від Діденко на завтра
У четвер, 14 серпня, в Україні очікується чи не найкомфортніша температура повітря в Європі. Протягом дня 14 серпня в більшості областей денна температура становитиме +24...+29 °C.
Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 14 серпня
За прогнозами Діденко, у четвер, 14 серпня, денна температура повітря в більшості областей становитиме +24...+29 °C.
Трохи спекотніше — на півдні та заході України, очікується +28...+32 °C. Натомість дощів завтра не буде ніде — антициклон і далі господарюватиме.
У Києві 14 серпня буде сухо сонячно та тепло, вдень до +26 °C. До кінця тижня очікується тепла погода, до спеки.
Зокрема, Діденко попередила, що у неділю спека буде сильною на півдні, сході та в центральних областях, передбачається +30...+36 °C. Натомість на заході та півночі України 17 серпня стане значно свіжіше, +20...+25 °C максимум.
Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом дня 13 серпня.
А українська кліматологиня Світлана Краковська розповіла, до якого року в Україні можуть зникнути зими.
Читайте Новини.LIVE!