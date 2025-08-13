Погода в Україні 14 серпня — чого очікувати

Люди гуляють містом під час літньої спеки. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 14 серпня, в Україні очікується чи не найкомфортніша температура повітря в Європі. Протягом дня 14 серпня в більшості областей денна температура становитиме +24...+29 °C.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

Погода в Україні 14 серпня

За прогнозами Діденко, у четвер, 14 серпня, денна температура повітря в більшості областей становитиме +24...+29 °C.

Трохи спекотніше — на півдні та заході України, очікується +28...+32 °C. Натомість дощів завтра не буде ніде — антициклон і далі господарюватиме.

У Києві 14 серпня буде сухо сонячно та тепло, вдень до +26 °C. До кінця тижня очікується тепла погода, до спеки.

Зокрема, Діденко попередила, що у неділю спека буде сильною на півдні, сході та в центральних областях, передбачається +30...+36 °C. Натомість на заході та півночі України 17 серпня стане значно свіжіше, +20...+25 °C максимум.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом дня 13 серпня.

А українська кліматологиня Світлана Краковська розповіла, до якого року в Україні можуть зникнути зими.