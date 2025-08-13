Погода в Украине 14 августа — чего ожидать

Люди гуляют по городу во время летней жары. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 14 августа, в Украине ожидается едва ли не самая комфортная температура воздуха в Европе. В течение дня 14 августа в большинстве областей дневная температура составит +24...+29 °C.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Погода в Украине 14 августа

Немного жарче — на юге и западе Украины, ожидается +28...+32 °C. Зато дождей завтра не будет нигде — антициклон и дальше будет хозяйничать.

В Киеве 14 августа будет сухо, солнечно и тепло, днем до +26 °C. До конца недели ожидается теплая погода, до жары.

В частности, Диденко предупредила, что в воскресенье жара будет сильной на юге, востоке и в центральных областях, предполагается +30...+36 °C. Зато на западе и севере Украины 17 августа станет значительно свежее, +20...+25 °C максимум.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

