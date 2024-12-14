Прогноз погоды в Украине на завтра 15 декабря от Наталки Диденко

Потепление в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 15 декабря, ожидается с потеплением. Вследствие этого начнется оттепель.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Диденко предупреждает об оттепелях, а также мокром снеге. На дорогах образуется грязь.

Погода в Украине 15 декабря. Фото: Pogodairadar

Кроме того, ожидаются сильные порывы ветра.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Погода от Игоря Кибальчича

Метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что завтра в западных областях ожидается небольшой снег, мокрый снег, днем местами с дождем. На дорогах возможна гололедица. Ветер западный или юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, в Карпатах — до 25 м/с. Ночью температура воздуха будет от 0 до -5 °C, днем — от -2 до +3 °C.

Погода в Украине 15 декабря. Фото: Meteoprog

В северных областях страны ночью местами возможен небольшой снег, днем — мокрый снег или небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит от -2 до -7 °C, днем — от -3 до +2 °C.

В центральных областях будет преобладать облачная погода. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, днем местами с дождем. В некоторых районах возможно налипание мокрого снега. Ветер южный, днем постепенно сменится на западный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 °C, днем — от -1 до +4 °C.

В южной части страны и в Крыму ожидаются умеренные осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер южный, с переходом на западный, 7-12 м/с, в Крыму местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5 °C, в Крыму — от -1 до -6 °C, днем — от +3 до +8 °C.

В восточных областях ночью местами пройдет небольшой снег, днем будут умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами возможно налипание мокрого снега. Ветер южный, с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет от -2 до -7 °C, днем — от -2 до +3 °C.

Напомним, сегодня в Украине ожидается значительное уменьшение температуры. Местами будет до -14 °С.

Также Кибальчич сообщал, что после 20 декабря прогнозируется поступление холодного арктического воздуха с северо-запада, что приведет к похолоданию.