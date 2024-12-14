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Різка зміна погоди — прогноз на завтра від Наталки Діденко

14 грудня 2024 13:47
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 15 грудня від Наталки Діденко
Потепління в Києві. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 15 грудня, очікується з потеплінням. Внаслідок цього розпочнеться відлига.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Діденко попереджає про відлиги, а також мокрий сніг. На дорогах утвориться багнюка. 

Прогноз погоди в Україні 15 грудня
Погода в Україні 15 грудня. Фото: Pogodairadar

Крім того, очікуються сильні пориви вітру.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Погода від Ігоря Кібальчича

Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що завтра у західних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг, вдень місцями з дощем. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер західний або південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с, у Карпатах — до 25 м/с. Вночі температура повітря буде від 0 до -5 °C, вдень — від -2 до +3 °C.

Погода в Україні завтра, 15 грудня
Погода в Україні 15 грудня. Фото: Meteoprog

У північних областях країни вночі місцями можливий невеликий сніг, вдень — мокрий сніг або невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме від -2 до -7 °C, вдень — від -3 до +2 °C.

У центральних областях переважатиме хмарна погода. Очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу, вдень місцями з дощем. У деяких районах можливе налипання мокрого снігу. Вітер південний, вдень поступово зміниться на західний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря коливатиметься від 0 до -5 °C, вдень — від -1 до +4 °C.

У південній частині країни та в Криму очікуються помірні опади, переважно у вигляді дощу. Вітер південний, з переходом на західний, 7-12 м/с, у Криму місцями пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі від 0 до +5 °C, у Криму — від -1 до -6 °C, вдень — від +3 до +8 °C.

У східних областях вночі місцями пройде невеликий сніг, вдень будуть помірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Подекуди можливе налипання мокрого снігу. Вітер південний, з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде від -2 до -7 °C, вдень — від -2 до +3 °C.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується значне зниження температури. Місцями буде до -14 °С.

Також Кібальчич повідомляв, що після 20 грудня прогнозується надходження холодного арктичного повітря із північного заходу, що спричинить похолодання.

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