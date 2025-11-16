Видео
Видео

Риск пятибалльной магнитной бури — предупреждение метеорологов

Дата публикации 16 ноября 2025 13:43
обновлено: 13:44
Магнитные бури 16 ноября — прогноз на сегодня
Девушка страдает от головной боли. Фото: freepik.com

В воскресенье, 16 ноября, ожидается магнитная буря уровня G1. Несмотря на то, что это слабый шторм, он может привести к проблемам в работе энергосистем и повлиять на миграцию птиц и животных, а также — на самочувствие метеозависимых.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 16 ноября

В течение суток солнечная активность была низкой: наблюдались 13 вспышек класса С и две вспышки класса М1,3. Последние могут вызвать незначительный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Вероятный солнечный радиационный шторм.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я
Женщина с головной болью. Фото: freepik.com

"Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса", — предупреждают астросиноптики.

Солнечная активность на 16 ноября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%
  • Количество солнечных пятен — 21

В то же время Meteoagent предупреждает о сильной магнитной буре с К-индексом 5 сегодня, 16 ноября. Ожидается, что космический шторм прекратится уже завтра — следующие два дня не предусматривают солнечной непогоды.

Риск пятибалльной магнитной бури — предупреждение метеорологов - фото 2
Прогноз магнитных бурь 10-18 ноября. Фото: скриншот с сайта Meteoagent

Как избежать влияния магнитных бурь

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — информируют эксперты.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на здоровье, метеозависимым советуют придерживаться ряда рекомендаций:

  • высыпаться;
  • пить достаточно воды;
  • уменьшить уровень стресса и волнений;
  • меньше употреблять кофе и алкоголя;
  • отказаться от вредных привычек;
  • регулярно заниматься физическими упражнениями;
  • часто гулять на свежем воздухе;
  • придерживаться здорового питания;
  • ограничить использование гаджетов перед сном;
  • следить за давлением и не пропускать прием лекарств, если они выписаны врачом.

Узнайте, какие еще есть опасные даты магнитных бурь, чтобы заблаговременно к ним подготовиться.

Также известные врачи рассказали о навеянных привычках здорового образа жизни.

космос Солнце здоровье магнитные бури метеозависимость
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
