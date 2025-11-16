Магнитные бури 16 ноября — прогноз на сегодня

Девушка страдает от головной боли. Фото: freepik.com

В воскресенье, 16 ноября, ожидается магнитная буря уровня G1. Несмотря на то, что это слабый шторм, он может привести к проблемам в работе энергосистем и повлиять на миграцию птиц и животных, а также — на самочувствие метеозависимых.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 16 ноября

В течение суток солнечная активность была низкой: наблюдались 13 вспышек класса С и две вспышки класса М1,3. Последние могут вызвать незначительный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Вероятный солнечный радиационный шторм.

Женщина с головной болью. Фото: freepik.com

"Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса", — предупреждают астросиноптики.

Солнечная активность на 16 ноября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%

Количество солнечных пятен — 21

В то же время Meteoagent предупреждает о сильной магнитной буре с К-индексом 5 сегодня, 16 ноября. Ожидается, что космический шторм прекратится уже завтра — следующие два дня не предусматривают солнечной непогоды.

Прогноз магнитных бурь 10-18 ноября. Фото: скриншот с сайта Meteoagent

Как избежать влияния магнитных бурь

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — информируют эксперты.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на здоровье, метеозависимым советуют придерживаться ряда рекомендаций:

высыпаться;

пить достаточно воды;

уменьшить уровень стресса и волнений;

меньше употреблять кофе и алкоголя;

отказаться от вредных привычек;

регулярно заниматься физическими упражнениями;

часто гулять на свежем воздухе;

придерживаться здорового питания;

ограничить использование гаджетов перед сном;

следить за давлением и не пропускать прием лекарств, если они выписаны врачом.

