Магнитные бури 16 ноября — прогноз на сегодня

Риск пятибалльной магнитной бури — предупреждение метеорологов
В воскресенье, 16 ноября, ожидается магнитная буря уровня G1. Несмотря на то, что это слабый шторм, он может привести к проблемам в работе энергосистем и повлиять на миграцию птиц и животных, а также — на самочувствие метеозависимых.
Магнитные бури 16 ноября
В течение суток солнечная активность была низкой: наблюдались 13 вспышек класса С и две вспышки класса М1,3. Последние могут вызвать незначительный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Вероятный солнечный радиационный шторм.
"Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса", — предупреждают астросиноптики.
Солнечная активность на 16 ноября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%
- Количество солнечных пятен — 21
В то же время Meteoagent предупреждает о сильной магнитной буре с К-индексом 5 сегодня, 16 ноября. Ожидается, что космический шторм прекратится уже завтра — следующие два дня не предусматривают солнечной непогоды.
Как избежать влияния магнитных бурь
"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — информируют эксперты.
Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на здоровье, метеозависимым советуют придерживаться ряда рекомендаций:
- высыпаться;
- пить достаточно воды;
- уменьшить уровень стресса и волнений;
- меньше употреблять кофе и алкоголя;
- отказаться от вредных привычек;
- регулярно заниматься физическими упражнениями;
- часто гулять на свежем воздухе;
- придерживаться здорового питания;
- ограничить использование гаджетов перед сном;
- следить за давлением и не пропускать прием лекарств, если они выписаны врачом.
