Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Відео

Ризик п'ятибальної магнітної бурі — попередження метеорологів

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 13:43
Оновлено: 13:44
Магнітні бурі 16 листопада — прогноз на сьогодні
Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik.com

У неділю, 16 листопада, очікується магнітна буря рівня G1. Попри те, що це слабкий шторм, він може призвести до проблем у роботі енергосистем та вплинути на міграцію птахів та тварин, а також — на самопочуття метеозалежних.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 16 листопада

Упродовж доби сонячна активність була низькою: спостерігалися 13 спалахів класу С та два спалахи класу М1,3. Останні можуть спричинити незначний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Ймовірний сонячний радіаційний шторм.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я
Жінка з головним болем. Фото: freepik.com

"Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу", — попереджають астросиноптики.

Сонячна активність на 16 листопада:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 70%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 30%
  • Кількість сонячних плям – 21

Водночас Meteoagent попереджає про сильну магнітну бурю із К-індексом 5 сьогодні, 16 листопада. Очікується, що космічний шторм припиниться вже завтра — наступні два дні не передбачають сонячної негоди.

Ризик п'ятибальної магнітної бурі — попередження метеорологів - фото 2
Прогноз магнітних бур 10-18 листопада. Фото: скриншот із сайту Meteoagent

Як уникнути впливу магнітних бур

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — інформують експерти.

Щоб мінімізувати вплив магнітних бур на здоров'я, метеозалежним радять дотримуватися низки рекомендацій:

  • висипатися;
  • пити достатньо води;
  • зменшити рівень стресу та хвилювань;
  • менше вживати кави та алкоголю;
  • відмовитися від шкідливих звичок;
  • регулярно займатися фізичними вправами;
  • часто гуляти на свіжому повітрі;
  • дотримуватися здорового харчування;
  • обмежити використання гаджетів перед сном;
  • слідкувати за тиском та не пропускати прийом ліків, якщо вони виписані лікарем.

Дізнайтеся, які ще є небезпечні дати магнітних бур, щоб завчасно до них підготуватися.

Також відомі лікарі розповіли про навіяні звички здорового способу життя.

космос Сонце здоров'я магнітні бурі метеозалежність
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
