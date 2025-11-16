Магнітні бурі 16 листопада — прогноз на сьогодні

Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik.com

У неділю, 16 листопада, очікується магнітна буря рівня G1. Попри те, що це слабкий шторм, він може призвести до проблем у роботі енергосистем та вплинути на міграцію птахів та тварин, а також — на самопочуття метеозалежних.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 16 листопада

Упродовж доби сонячна активність була низькою: спостерігалися 13 спалахів класу С та два спалахи класу М1,3. Останні можуть спричинити незначний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Ймовірний сонячний радіаційний шторм.

Жінка з головним болем. Фото: freepik.com

"Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу", — попереджають астросиноптики.

Сонячна активність на 16 листопада:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 70%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 30%

Кількість сонячних плям – 21

Водночас Meteoagent попереджає про сильну магнітну бурю із К-індексом 5 сьогодні, 16 листопада. Очікується, що космічний шторм припиниться вже завтра — наступні два дні не передбачають сонячної негоди.

Прогноз магнітних бур 10-18 листопада. Фото: скриншот із сайту Meteoagent

Як уникнути впливу магнітних бур

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — інформують експерти.

Щоб мінімізувати вплив магнітних бур на здоров'я, метеозалежним радять дотримуватися низки рекомендацій:

висипатися;

пити достатньо води;

зменшити рівень стресу та хвилювань;

менше вживати кави та алкоголю;

відмовитися від шкідливих звичок;

регулярно займатися фізичними вправами;

часто гуляти на свіжому повітрі;

дотримуватися здорового харчування;

обмежити використання гаджетів перед сном;

слідкувати за тиском та не пропускати прийом ліків, якщо вони виписані лікарем.

