Магнітні бурі 16 листопада — прогноз на сьогодні

Ризик п'ятибальної магнітної бурі — попередження метеорологів
У неділю, 16 листопада, очікується магнітна буря рівня G1. Попри те, що це слабкий шторм, він може призвести до проблем у роботі енергосистем та вплинути на міграцію птахів та тварин, а також — на самопочуття метеозалежних.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 16 листопада
Упродовж доби сонячна активність була низькою: спостерігалися 13 спалахів класу С та два спалахи класу М1,3. Останні можуть спричинити незначний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Ймовірний сонячний радіаційний шторм.
"Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу", — попереджають астросиноптики.
Сонячна активність на 16 листопада:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму – 25%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 70%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 30%
- Кількість сонячних плям – 21
Водночас Meteoagent попереджає про сильну магнітну бурю із К-індексом 5 сьогодні, 16 листопада. Очікується, що космічний шторм припиниться вже завтра — наступні два дні не передбачають сонячної негоди.
Як уникнути впливу магнітних бур
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — інформують експерти.
Щоб мінімізувати вплив магнітних бур на здоров'я, метеозалежним радять дотримуватися низки рекомендацій:
- висипатися;
- пити достатньо води;
- зменшити рівень стресу та хвилювань;
- менше вживати кави та алкоголю;
- відмовитися від шкідливих звичок;
- регулярно займатися фізичними вправами;
- часто гуляти на свіжому повітрі;
- дотримуватися здорового харчування;
- обмежити використання гаджетів перед сном;
- слідкувати за тиском та не пропускати прийом ліків, якщо вони виписані лікарем.
