Прогноз погоды в Украине на среду, 25 декабря, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Женщина идет по улице во время снега. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на среду, 25 декабря, предоставили синоптики. Будет облачно. В большинстве западных областей небольшой мокрый снег, в южных областях и Крыму ночью небольшой, днем умеренный дождь. На остальной территории без осадков. В северной части ночью и утром туман, на западе страны на дорогах местами гололедица.

Об этом во вторник, 24 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 25 декабря

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 7–12 м/с, однако в южных областях днем его порывы местами будут достигать 15–20 м/с.

Температура ночью и днем будет +3...-2 °С. На юге, востоке и Днепропетровской области ожидается +2...+7 °С, в Крыму днем до +10 °С. В Карпатах снег, температура в сутки будет составлять 0...-5 °С.

В Киевской области будет облачно, однако без осадков. Ночью и утром туман. Скорость северо-восточного ветра составит 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью и днем будет составлять -2...+3 °С. В Киеве в течение суток будет около 0 °С.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях

Карта "Гидрометеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ночью и утром 25 декабря в северной части страны будет туман. Видимость составит 200–500 метров. Ожидается I (желтый) уровень опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта "Циклон и антициклон"

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 25 декабря в областях, приближенных к Карпатам, пройдет снег, а в южной части Украины будет дождь. Такую погоду обусловит южный циклон. На остальной территории Украины ожидается преимущественно облачная, но без осадков погода, которую обусловит антициклональный масштабный массив, занимающий значительную часть континентальной Европы.

Температура воздуха ночью будет держаться в пределах 0...+4 °С, на западе 0...-3 °С. В течение дня 25 декабря в Украине предполагается +1...+4 °С, на западе и крайнем севере от +2 °С до -2 °С, в южной части +4...+9 °С, в Крыму до + 12 °С.

В Киеве на Рождество осадки маловероятны. Ночью будет около 0 °С, а днем 0…+2 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, наиболее холодным месяцем зимы 2024–2025 года будет январь. Снегопадов следует ожидать в период с 8 по 24 января, однако их будет немного.

Также синоптики сообщали, какая погода будет в Украине на неделе с 23 по 29 декабря. Во многих областях пройдут дожди с мокрым снегом.