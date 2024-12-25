Прогноз погоди в Україні на середу, 25 грудня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Жінка йде вулицею під час снігу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 25 грудня, надали синоптики. Буде хмарно. У більшості західних областей невеликий мокрий сніг, у південних областях та у Криму вночі невеликий, удень помірний дощ. На решті території без опадів. У північній частині вночі та вранці туман, на заході країни на дорогах подекуди ожеледиця.

Про це у вівторок, 24 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 25 грудня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Вітер дутиме з північного сходу зі швидкістю 7–12 м/с, однак у південних областях удень його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с.

Температура вночі та вдень буде +3...-2 °С. На півдні, сході та у Дніпропетровській області очікується +2...+7 °С, у Криму вдень до +10 °С. У Карпатах сніг, температура протягом доби становитиме 0...-5 °С.

На Київщині буде хмарно, однак без опадів. Уночі та вранці туман. Швидкість північно-східного вітру будет 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі та вдень становитиме -2...+3 °С. У Києві протягом доби буде близько 0 °С.

Попередження про гідрометеорологічні явища

Карта "Гідрометеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці 25 грудня в північній частині країни буде туман. Видимість становитиме 200–500 метрів. Очікується I (жовтий) рівень небезпечності.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта "Циклон та антициклон"

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 25 грудня в областях, що наближені до Карпат, пройде сніг, а в південній частині України дощитиме. Таку погоду зумовить південний циклон. На решті території України очікується переважно хмарна, проте без опадів, погода, яку зумовить антициклональний масштабний масив, що займає значну частину континентальної Європи.

Температура повітря вночі триматиметься в межах 0...+4 °С, на заході 0...-3 °С. Протягом дня 25 грудня в Україні передбачається +1...+4 °С, на заході та крайній півночі від +2 °С до -2 °С, у південній частині +4...+9 °С, у Криму до +12 °С.

У Києві на Різдво опади малоймовірні. Вночі буде близько 0 °С, а вдень 0...+2 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, набільш холодним місяцем зими 2024–2025 року буде січень. Снігопадів варто очікувати в період із 8 до 24 січня, однак їх буде небагато.

Також синоптики повідомляли, яка погода буде в Україні на тижні з 23 по 29 грудня. У багатьох областях пройдуть дощі з мокрим снігом.