Прогноз погоды в Украине на завтра 31 мая от Укргидрометцентра

Мужчина под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 31 мая, ожидается с переменной облачностью. В некоторых регионах еще продолжатся дожди и грозы. Однако температура воздуха будет напоминать лето.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 31 мая

Синоптики отмечают, что в восточных областях, днем на западе и юго-востоке ожидаются кратковременные дожди. Кроме того, местами возможны грозы. На остальной территории Украины осадков не прогнозируется.

Погода в Украине 31 мая. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +9...+14 °С, на юго-востоке до +17 °С, а в западных областях +6...+11 °С. Днем ожидается +20...+25 °С.

В Карпатах завтра ночью +1...+6 °С, днем +14...+19 °С.

Напомним, синоптики назвали, когда в Украине максимально повысится температура воздуха летом.

А синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра ожидается +20...+26 °C, однако местами будут грозы и дожди.