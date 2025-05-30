Прогноз погоды в Украине на завтра 31 мая от Укргидрометцентра

Прощание с весной — где завтра ожидать сильные ливни и грозы
Погода в Украине завтра, 31 мая, ожидается с переменной облачностью. В некоторых регионах еще продолжатся дожди и грозы. Однако температура воздуха будет напоминать лето.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 31 мая
Синоптики отмечают, что в восточных областях, днем на западе и юго-востоке ожидаются кратковременные дожди. Кроме того, местами возможны грозы. На остальной территории Украины осадков не прогнозируется.
Ветер будет северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +9...+14 °С, на юго-востоке до +17 °С, а в западных областях +6...+11 °С. Днем ожидается +20...+25 °С.
В Карпатах завтра ночью +1...+6 °С, днем +14...+19 °С.
Напомним, синоптики назвали, когда в Украине максимально повысится температура воздуха летом.
А синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра ожидается +20...+26 °C, однако местами будут грозы и дожди.
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