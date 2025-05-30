Прогноз погоди в Україні на завтра 31 травня від Укргідрометцентру

Чоловік під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 31 травня, очікується з мінливою хмарністю. У деяких регіонах ще продовжаться дощі та грози. Однак температура повітря буде нагадувати літо.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 31 травня

Синоптики зазначають, що у східних областях, вдень на заході та південному сході очікуються короткочасні дощі. Крім того, місцями можливі грози. На решті території України опадів не прогнозується.

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Погода в Україні 31 травня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +9...+14 °С, на південному сході до +17 °С, а в західних областях +6...+11 °С. Вдень очікується +20...+25 °С.

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У Карпатах завтра вночі +1...+6 °С, вдень +14...+19 °С.

Нагадаємо, синоптики назвали, коли в Україні максимально підвищиться температура повітря влітку.

А синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра очікується +20...+26 °C, однак місцями будуть грози та дощі.