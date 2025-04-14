Погода в Украине 15 апреля - в Укргидрометцентре порадовали теплом

Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине во вторник, 15 апреля, прогнозируют облачную погоду без осадков. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +10...+20 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине на 15 апреля

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируют — только на Закарпатье и Прикарпатье будет небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +1...+6 °С, на юге, востоке и в центре на поверхности земли заморозки до -3...0°С;

днем +15...+20 °С, на Закарпатье и побережье морей +10...+15 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Метеорологические явления 15 апреля

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях завтра. Ночью в центральных, южных и восточных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки -3...0 °С. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на Киевщине 15 апреля

В Киева и области завтра будет переменная облачность, без осадков. Ветер ожидается южного направления, 7-12 м/с.

Температура воздуха на Киевщине составит:

ночью +1...+6 °С;

днем +15...+20 °С.

В Киеве ночью прогнозируют +4...+6 °С, днем — +16...+18 °С.

Напомним, синоптики предупредили о заморозках в областях в начале мая.

Также в материале Новини.LIVE сообщили, какая погода будет царить в Украине в течение всего мая.