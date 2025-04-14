Погода в Україні 15 квітня - в Укргідрометцентрі порадували теплом

Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у вівторок, 15 квітня, прогнозують хмарну погоду без опадів. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +10...+20 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 15 квітня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують — лише на Закарпатті та Прикарпатті буде невеликий дощ. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +1...+6 °С, на півдні, сході та в центрі на поверхні землі заморозки до -3...0°С;

вдень +15...+20 °С, на Закарпатті та узбережжі морів +10...+15 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Метеорологічні явища 15 квітня

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища завтра. Вночі у центральних, південних та східних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки -3...0 °С. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині 15 квітня

У Києва та області завтра буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер очікується південного напрямку, 7-12 м/с.

Температура повітря на Київщині становитиме:

вночі +1...+6 °С;

вдень +15...+20 °С.

У Києві вночі прогнозують +4...+6 °С, вдень — +16...+18 °С.

Нагадаємо, синоптики попередили про заморозки в областях на початку травня.

Також у матеріалі Новини.LIVE повідомили, яка погода пануватиме в Україні протягом всього травня.