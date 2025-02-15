Погода сегодня, 15 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди во время снега. Фото иллюстративное: ukr.life

Прогноз погоды в Украине на субботу, 15 февраля, предоставили синоптики. Будет облачно. В южных, восточных, а ночью и в центральных и большинстве северных областей умеренный снег, на юге страны местами с дождем, на остальной территории местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 15 февраля

"Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура в течение суток в западных, северных и Винницкой областях будет -3...-8 °С, а на остальной территории -4...+1 °С. Ночью в Карпатах будет -8...-13 °С, а в Крыму и Приазовье днем воздух прогреется до +2...+7 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и в Киевской области будет облачно. Ночью умеренный, а днем местами небольшой снег. На дорогах образуется гололедица (I, желтый, уровень опасности). Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура по области в течение суток будет -3...-8 °С, а в Киеве — -4...-6 °С. Ожидается образование снежного покрова высотой 3–5 сантиметров. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Карта "Метеорологические явления" от Укргидрометцентра

В большинстве областей ожидается образование снежного покрова высотой 3–10 сантиметров. По всей территории Украины, кроме Крыма, на дорогах будет гололедица (І уровень опасности). Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на дорогах.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Карта "Снеголавинная опасность" от Укргидрометцентра

Из-за снегопадов и метелей на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (III, оранжевый, уровень опасности).

Предупреждение об изменении гидрологической ситуации

Карта "Гидрологическая ситуация" от Укргидрометцентра

Из-за снижения температуры воздуха на реках бассейнов Сяна, Днестра и Западного Буга ожидается дальнейшее усиление ледообразования в виде интенсивного шугохода и установления ледостава, на отдельных участках рек возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды. Без негативных последствий.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Атмосферный фронт над Украиной. Фото: Наталка Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 15 февраля снег и мокрый снег ожидается в центральных областях, в восточной части Украины и на юге.

"Мокрый снег может объединяться с дождем на юге и юго-востоке Украины из-за потепления. Осадки 15 февраля местами ожидаются сильными, на дорогах центра, востока и юга вероятно осложнение ситуации, местами налипание мокрого снега, видимость ухудшится", — предупреждает Диденко.

На дорогах образуется гололедица, а северо-западный ветер будет порывистым.

В Киеве без осадков. Температура днем будет держаться в пределах -4...-6 °С, а ночью — около 10 °С.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в большинстве областей ожидаются осадки и гололедица. Столбики термометров местами опустятся до -13 °С.

Ранее Наталья Диденко сообщила, где 15 февраля будут осадки. Местами возможно сочетание мокрого снега с дождем.