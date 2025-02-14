Погода в Україні 15 лютого — синоптики попередили про небезпеку

Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Віктор Ковальчук / УНІАН

В Україні в суботу, 15 лютого, очікується хмарна погода. В більшості областей очікуються опади у вигляді снігу і дощу. Температура повітря впаде до -13 °С.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 15 лютого

В Україні очікується хмарна з проясненнями погода. У більшості областей вночі очікується сніг, на півдні країни подекуди з дощем. На дорогах варто остерігатися ожеледиці.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

протягом доби у західних, північних та Вінницькій областях -8...-3 °С морозу;

на решті території — -4...+1 °С (вночі в Карпатах -13...-8 °С, вдень в Криму та Приазов'ї +2...+7 °С).

Погода в Україні 15 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 15 лютого

У Києві та області очікується хмарна погода. Вночі місцями дощі та невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

по області протягом доби -8...-3 °С;

в Києві протягом доби -6...-4 °С.

Погода на Київщині 15 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Синоптики попереджають, що 15 лютого в більшості областей очікується утворення снігового покриву висотою 3-10 см.

В Україні, крім Криму, на дорогах ожеледиця.

Синоптики попереджають про небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталії Діденко

Внаслідок атмосферного фронту в центральних областях, у східній частині України та на півдні очікуються опади. Діденко зазначила, що мокрий сніг може об'єднуватися з дощем на півдні та південному сході через підвищення температури повітря.

Атмосферний фронт над Україною. Фото: Наталка Діденко

На дорогах центру, сходу та півдня можливе налипання мокрого снігу, а також погіршення видимості. Синоптик попереджає й про ожеледицю.

Крім того, протягом доби очікується рвучкий північно-західний вітер та відновлення морозів у деяких областях.

У Києві на дорогах можливе утворення ожеледиці. Температура повітря вночі та вдень — -6...-4 °С.

"Холодна погода триватиме весь наступний тиждень, потепління очікується орієнтовно з 24 лютого", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Наталки Діденко, найближчими днями в Україні утримається морозна погода. Також ми повідомляли, що в Києві 10 лютого буде холодно. Уночі стовпчики термометрів впадуть до -11 °С.