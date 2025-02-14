Погода в Украине 15 февраля — синоптики предупредили об опасности

Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: Виктор Ковальчук / УНИАН

В Украине в субботу, 15 февраля, ожидается облачная погода. В большинстве областей ожидаются осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха упадет до -13 °С.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 15 февраля

В Украине ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве областей ночью ожидается снег, на юге страны местами с дождем. На дорогах стоит остерегаться гололеда.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

в течение суток в западных, северных и Винницкой областях -8...-3 °С мороза;

на остальной территории — -4...+1 °С (ночью в Карпатах -13...-8 °С, днем в Крыму и Приазовье +2...+7 °С).

Погода в Украине 15 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 15 февраля

В Киеве и области ожидается облачная погода. Ночью местами дожди и небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области в течение суток -8...-3 °С;

в Киеве в течение суток -6...-4 °С.

Погода на Киевщине 15 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Синоптики предупреждают, что 15 февраля в большинстве областей ожидается образование снежного покрова высотой 3-10 см.

В Украине, кроме Крыма, на дорогах гололедица.

Синоптики предупреждают об опасности. Фото: Укргидрометцентр

Погода от Натальи Диденко

Вследствие атмосферного фронта в центральных областях, в восточной части Украины и на юге ожидаются осадки. Диденко отметила, что мокрый снег может объединяться с дождем на юге и юго-востоке из-за повышения температуры воздуха.

Атмосферный фронт над Украиной. Фото: Наталка Диденко

На дорогах центра, востока и юга возможно налипание мокрого снега, а также ухудшение видимости. Синоптик предупреждает и о гололедице.

Кроме того, в течение суток ожидается порывистый северо-западный ветер и возобновление морозов в некоторых областях.

В Киеве на дорогах возможно образование гололеда. Температура воздуха ночью и днем — -6...-4 °С.

"Холодная погода продлится всю следующую неделю, потепление ожидается ориентировочно с 24 февраля", — добавила Диденко.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Наталки Диденко, в ближайшие дни в Украине сохранится морозная погода. Также мы сообщали, что в Киеве 10 февраля будет холодно. Ночью столбики термометров упадут до -11 °С.