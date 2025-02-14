Прогноз погоди в Україні на завтра, 15 лютого, від Наталки Діденко

Опади накриють частину України — Діденко дала прогноз на завтра
Погода в Україні завтра, 15 лютого, очікується з опадами у деяких областях. Йдеться про сніг та мокрий сніг.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 15 лютого
Внаслідок атмосферного фронту в центральних областях, у східній частині України та на півдні очікуються опади. Діденко зазначила, що мокрий сніг може об'єднуватися з дощем на півдні та південному сході через підвищення температури повітря.
На дорогах центру, сходу та півдня можливе налипання мокрого снігу, а також погіршення видимості. Синоптик попереджає й про ожеледицю.
Крім того, протягом доби очікується рвучкий північно-західний вітер та відновлення морозів у деяких областях.
Погода у Києві 15 лютого
У Києві на дорогах можливе утворення ожеледиці. Температура повітря вночі та вдень — -6...-4 °С.
"Холодна погода триватиме весь наступний тиждень, потепління очікується орієнтовно з 24 лютого", — додала Діденко.
Нагадаємо, завтра у Харкові очікується -6...+1 °C. Однак вологість повітря становитиме від 51% до 95%.
Також 15 лютого Львів накриє сильний вітер, пориви якого сягнуть 12 м/с. Крім того, очікується ожеледиця.
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