Прогноз погоды в Украине на завтра, 15 февраля, от Наталки Диденко

Осадки накроют часть Украины — Диденко дала прогноз на завтра
Погода в Украине завтра, 15 февраля, ожидается с осадками в некоторых областях. Речь идет о снеге и мокром снеге.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 15 февраля
Вследствие атмосферного фронта, в центральных областях, в восточной части Украины и на юге ожидаются осадки. Диденко отметила, что мокрый снег может объединяться с дождем на юге и юго-востоке из-за повышения температуры воздуха.
На дорогах центра, востока и юга возможно налипание мокрого снега, а также ухудшение видимости. Синоптик предупреждает и о гололедице.
Кроме того, в течение суток ожидается порывистый северо-западный ветер и возобновление морозов в некоторых областях.
Погода в Киеве 15 февраля
В Киеве на дорогах возможно образование гололеда. Температура воздуха ночью и днем — -6...-4 °С.
"Холодная погода продлится всю следующую неделю, потепление ожидается, ориентировочно, с 24 февраля", — добавила Диденко.
Напомним, завтра в Харькове ожидается -6...+1 °C. Однако влажность воздуха составит от 51% до 95%.
Также 15 февраля Львов накроет сильный ветер, порывы которого достигнут 12 м/с. Кроме того, ожидается гололедица.
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