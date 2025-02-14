Прогноз погоды в Украине на завтра, 15 февраля, от Наталки Диденко

Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 15 февраля, ожидается с осадками в некоторых областях. Речь идет о снеге и мокром снеге.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 15 февраля

Вследствие атмосферного фронта, в центральных областях, в восточной части Украины и на юге ожидаются осадки. Диденко отметила, что мокрый снег может объединяться с дождем на юге и юго-востоке из-за повышения температуры воздуха.

Атмосферный фронт над Украиной. Фото: Наталка Диденко

На дорогах центра, востока и юга возможно налипание мокрого снега, а также ухудшение видимости. Синоптик предупреждает и о гололедице.

Кроме того, в течение суток ожидается порывистый северо-западный ветер и возобновление морозов в некоторых областях.

Погода в Киеве 15 февраля

В Киеве на дорогах возможно образование гололеда. Температура воздуха ночью и днем — -6...-4 °С.

"Холодная погода продлится всю следующую неделю, потепление ожидается, ориентировочно, с 24 февраля", — добавила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, завтра в Харькове ожидается -6...+1 °C. Однако влажность воздуха составит от 51% до 95%.

Также 15 февраля Львов накроет сильный ветер, порывы которого достигнут 12 м/с. Кроме того, ожидается гололедица.