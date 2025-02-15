Погода сьогодні, 15 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди під час снігу. Фото ілюстративне: ukr.life

Прогноз погоди в Україні на суботу, 15 лютого, надали синоптики. Буде хмарно. У південних, східних, а вночі і в центральних та більшості північних областей помірний сніг, на півдні країни подекуди з дощем, на решті території місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Про це в п'ятницю, 14 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 15 лютого

"Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура протягом доби в західних, північних та Вінницькій областях буде -3...-8 °С, а на решті території -4...+1 °С. Уночі в Карпатах -8...-13 °С, а у Криму та Приазов'ї вдень повітря прогріється до +2...+7 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та в Київській області буде хмарно. Уночі помірний, а вдень місцями невеликий сніг. На дорогах утвориться ожеледиця (I, жовтий, рівень небезпечності). Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Температура по області протягом доби буде -3...-8 °С, а в Києві — -4...-6 °С. Очікується утворення снігового покриву висотою 3–5 сантиметрів. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Карта "Метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

У більшості областей очікується утворення снігового покриву висотою 3–10 сантиметрів. По всій території Україні, крім Криму, на дорогах буде ожеледиця (І рiвень небезпечності). Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Карта "Сніголавинна небезпека" від Укргідрометцентру

Через снігопади та хуртовини на високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (III, помаранчевий, рівень небезпечності).

Попередження про зміну гідрологічної ситуації

Карта "Гідрологічна ситуація" від Укргідрометцентру

Через зниження температури повітря на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра та Захiдного Бугу очікується подальше посилення льодоутворення у виглядi iнтенсивного шугоходу та встановлення льодоставу, на окремих дiлянках рiчок можливе формування зажорiв льоду з рiзким коливанням рiвнiв води. Без негативних наслідків.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Атмосферний фронт над Україною. Фото: Наталка Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 15 лютого сніг і мокрий сніг очікується в центральних областях, у східній частині України та на півдні.

"Мокрий сніг може об'єднуватися із дощем на півдні та південному сході України через потепління. Опади 15 лютого подекуди очікуються сильними, на дорогах центру, сходу та півдня ймовірне ускладнення ситуації, місцями налипання мокрого снігу, видимість погіршиться", — попереджає Діденко.

На дорогах утвориться ожеледиця, а північно-захіний вітер буде рвучким.

У Києві без опадів. Температура вдень триматиметься в межах -4...-6 °С, а вночі — близько 10 °С.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у більшості областей очікуються опади та ожеледиця. Стовпчики термометрів місцями опустяться до -13 °С.

Раніше Наталка Діденко повідомила, де 15 лютого будуть опади. Подекуди можливе поєднання мокрого снігу з дощем.