Погода сегодня, 27 марта, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Девушка идет под дождем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды на четверг, 27 марта, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями.

Об этом в среду, 26 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 27 марта

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

"'Спокойную погоду будет продолжать определять умеренно теплая воздушная масса. На юго-западе страны днем будет ощущаться влияние атмосферного фронта", — отмечают синоптики.

Осадков не ожидается. Только на юго-западе, Волынской и Ровенской области утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в восточных областях местами будет туман.

Преимущественно северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет держаться в пределах 0...+5 °С, на юге — +4...+9 °С. Днем потеплеет до +11...+16 °С, а на Закарпатье, в южных областях и Крыму — даже до +15...+20 °С.

Карта температур в Украине 27 марта 2025 года от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 м/с. Ночью в области будет 0...+5 °С, а в столице — +2...+4 °С. Днем за пределами регионального центра воздух прогреется до +11...+16 °С, а в Киеве — до +15 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 27 марта в большинстве областей столбики термометров поднимутся до +12...+17 °С. Более прохладно будет разве что в западных областях и в прибрежных районах. Там ожидается +10...+13 °С.

Дожди разной интенсивности пройдут в западных и северных областях. Более интенсивные осадки будут из-за влияния южного циклона в Черниговской области. Также есть вероятность дождя в Одесской и Луганской областях. На остальной территории Украины без существенных осадков.

В Киеве значительные осадки будут вряд ли. Днем воздух прогреется до +15 °С.

Ранее Наталка Диденко отмечала, что 27 марта температура в Украине будет комфортной. Правда, в некоторых областях ожидаются дожди.

Напомним, по прогнозу синоптиков, апрель в Украине будет в основном облачным. Слишком высоких температурных показателей не ожидается.