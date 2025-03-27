Погода сьогодні, 27 березня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Дівчина йде під дощем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди на четвер, 27 березня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями.

Про це в середу, 26 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 27 березня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

"'Спокійну погоду продовжуватиме визначати помірно тепла повітряна маса. На південному заході країни вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту", — зазначають синоптики.

Опадів не очікується. Лише на південному заході, Волинській і Рівненський області вранці та вдень місцями пройде невеликий дощ. Уночі та вранці у східних областях подекуди буде туман.

Переважно північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі триматиметься в межах 0...+5 °С, на півдні — +4...+9 °С. Удень потеплішає до +11...+16 °С, а на Закарпатті, у південних областях і Криму — навіть до +15...+20 °С.

Карта температур в Україні 27 березня 2025 року від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями, без опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5–10 м/с. Уночі в області буде 0...+5 °С, а у столиці — +2...+4 °С. Удень за межами регіонального центру повітря прогріється до +11...+16 °С, а в Києві — до +15 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 27 березня в більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до +12...+17 °С. Більш прохолодно буде хіба що в західних областях і у прибережних районах. Там очікується +10...+13 °С.

Дощі рідної інтенсивності пройдуть у західних і північних областях. Більш інтенсивні опади будуть через вплив південного циклону в Чернігівській області. Також є ймовірність дощу в Одеській і Луганській областях. На решті території України без істотних опадів.

У Києві значні опади будуть навряд чи. Удень повітря прогріється до +15 °С.

Раніше Наталка Діденко зазначала, що 27 березня температура в Україні буде комфортною. Щоправда, в деяких областях очікуються дощі.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, квітень в Україні буде здебільшого хмарним. Надто високих температурних показників не очікується.