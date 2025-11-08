Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Прогноз магнитных бурь сегодня — метеозависимых будет штормить

Прогноз магнитных бурь сегодня — метеозависимых будет штормить

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 13:30
обновлено: 13:42
Магнитные бури 8 ноября — прогноз на сегодня
У девушки сильно болит голова. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в субботу, 8 ноября, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем и повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 8 ноября

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли 15 вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю) и две вспышки класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М1,7.

Отмечается, что солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М8,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Также ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до уровня сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 8 ноября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 80%
  • Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 35%
  • Количество солнечных пятен — 40.
Магнітні бурі 8 листопада
Головная боль у девушки. Фото: freepik

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Эксперты рассказали, что магнитная буря уровня G1 может повлиять на здоровье всех людей. В группе особого риска пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения.

Поэтому, в такие дни стоит уделить особое внимание своему здоровью:

  • по возможности ограничьте физическую нагрузку,
  • не нарушайте режим сна,
  • больше находитесь на свежем воздухе,
  • употребляйте достаточное количество жидкости.

Напомним, уже на этой неделе украинцы увидят самое большое полнолуние. Речь идет о так называемом Суперлуне, которая будет особенно большой и яркой.

Также мы поделились лунным календарем на ноябрь 2025 года. Стало известно, какие дни будут самыми денежными.

космос Солнце магнитные бури головная боль плохое самочувствие
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации