Магнитные бури 8 ноября — прогноз на сегодня

У девушки сильно болит голова. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в субботу, 8 ноября, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем и повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 8 ноября

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли 15 вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю) и две вспышки класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М1,7.

Отмечается, что солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М8,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Также ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до уровня сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 8 ноября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 80%

Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 35%

Количество солнечных пятен — 40.

Головная боль у девушки. Фото: freepik

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Эксперты рассказали, что магнитная буря уровня G1 может повлиять на здоровье всех людей. В группе особого риска пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения.

Поэтому, в такие дни стоит уделить особое внимание своему здоровью:

по возможности ограничьте физическую нагрузку,

не нарушайте режим сна,

больше находитесь на свежем воздухе,

употребляйте достаточное количество жидкости.

Напомним, уже на этой неделе украинцы увидят самое большое полнолуние. Речь идет о так называемом Суперлуне, которая будет особенно большой и яркой.

Также мы поделились лунным календарем на ноябрь 2025 года. Стало известно, какие дни будут самыми денежными.