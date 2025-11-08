Магнітні бурі 8 листопада — прогноз на сьогодні

Прогноз магнітних бур сьогодні — метеозалежних штормитиме
На Землі у суботу, 8 листопада, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем та вплинути на здоров'я метеозалежних та літніх людей.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 8 листопада
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулися 15 спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та два спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М1,7.
Зазначається, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М8,6 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Також очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів Х-класу.
Сонячна активність на 8 листопада
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність спалаху на Сонці M-класу — 80%
- Ймовірність спалаху на Сонці X-класу — 35%
- Кількість сонячних плям — 40.
Як покращити самопочуття під час магнітних бур
Експерти розповіли, що магнітна буря рівня G1 може вплинути на здоров'я всіх людей. У групі особливого ризику літні, метеозалежні та люди із серцево-судинними захворюваннями та порушеннями мозкового кровообігу.
Тому, у такі дні варто приділити особливу увагу своєму здоров'ю:
- по можливості обмежте фізичне навантаження,
- не порушуйте режим сну,
- більше перебувайте на свіжому повітрі,
- вживайте достатню кількість рідини.
Нагадаємо, вже цього тижня українці побачать найбільшу повню. Йдеться про так званий Супермісяць, який буде особливо великим і яскравим.
Також ми поділилися місячним календарем на листопад 2025 року. Стало відомо, які дні будуть найбільш грошовими.
Читайте Новини.LIVE!