Магнітні бурі 8 листопада — прогноз на сьогодні

На Землі у суботу, 8 листопада, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем та вплинути на здоров'я метеозалежних та літніх людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 8 листопада

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулися 15 спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та два спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М1,7.

Зазначається, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М8,6 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Також очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 8 листопада

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці M-класу — 80%

Ймовірність спалаху на Сонці X-класу — 35%

Кількість сонячних плям — 40.

Головний біль у дівчини. Фото: freepik

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Експерти розповіли, що магнітна буря рівня G1 може вплинути на здоров'я всіх людей. У групі особливого ризику літні, метеозалежні та люди із серцево-судинними захворюваннями та порушеннями мозкового кровообігу.

Тому, у такі дні варто приділити особливу увагу своєму здоров'ю:

по можливості обмежте фізичне навантаження,

не порушуйте режим сну,

більше перебувайте на свіжому повітрі,

вживайте достатню кількість рідини.

Також ми поділилися місячним календарем на листопад 2025 року. Стало відомо, які дні будуть найбільш грошовими.