Україна
Прогноз магнітних бур сьогодні — метеозалежних штормитиме

Прогноз магнітних бур сьогодні — метеозалежних штормитиме

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 13:30
Оновлено: 13:42
Магнітні бурі 8 листопада — прогноз на сьогодні
У дівчини сильно болить голова. Ілюстративне фото: freepik

На Землі у суботу, 8 листопада, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем та вплинути на здоров'я метеозалежних та літніх людей.

Про це повідомляє Meteoprog

Читайте також:

Магнітні бурі 8 листопада

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулися 15 спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та два спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М1,7.

Зазначається, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М8,6 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Також очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 8 листопада

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці M-класу — 80%
  • Ймовірність спалаху на Сонці X-класу — 35%
  • Кількість сонячних плям — 40.
Магнітні бурі 8 листопада
Головний біль у дівчини. Фото: freepik

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Експерти розповіли, що магнітна буря рівня G1 може вплинути на здоров'я всіх людей. У групі особливого ризику літні, метеозалежні та люди із серцево-судинними захворюваннями та порушеннями мозкового кровообігу.

Тому, у такі дні варто приділити особливу увагу своєму здоров'ю:

  • по можливості обмежте фізичне навантаження,
  • не порушуйте режим сну,
  • більше перебувайте на свіжому повітрі,
  • вживайте достатню кількість рідини.

Нагадаємо, вже цього тижня українці побачать найбільшу повню. Йдеться про так званий Супермісяць, який буде особливо великим і яскравим.

Також ми поділилися місячним календарем на листопад 2025 року. Стало відомо, які дні будуть найбільш грошовими. 

космос Сонце магнітні бурі головний біль погане самопочуття
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
