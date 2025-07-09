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Прогноз магнитных бурь — чего ждать метеозависимым сегодня

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Дата публикации 9 июля 2025 12:28
Магнитные бури 9 июля — прогноз и советы для здоровья
Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

В среду, 9 июля, геомагнитная ситуация будет оставаться спокойной — существенных магнитных бурь не предвидится. По информации астросиноптиков солнечная активность в течение последних суток оставалась низкой. Была лишь одна слабая вспышка класса С, которая не имеет заметного влияния на состояние геомагнитного поля.

Об этом сообщили на Meteoprog.

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Магнитные бури 9 июля

По прогнозу специалистов, в течение дня геомагнитное поле будет находиться в стабильном состоянии. Солнечная активность будет оставаться на низком уровне, хотя не исключено появление незначительных вспышек класса М, вероятность которых минимальна.

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Плохое самочувствие у женщины. Фото: Pexels

Солнечная активность на 9 июля:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 18

Несмотря на это, важно помнить, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, особенно на тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы или склонность к головной боли, повышенному давлению и раздражительности.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Чтобы облегчить самочувствие в дни повышенной геомагнитной активности или подготовиться к ним заранее, стоит придерживаться нескольких рекомендаций.

Надо пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы и предотвратить головную боль. Зато следует ограничить потребление кофе, алкоголя и жирной пищи — они могут вызвать дополнительную нагрузку на сердце.

Также в дни, когда есть магнитные бури надо больше отдыхать, избегать стрессов и физического перенапряжения, а также следить за артериальным давлением, особенно если вы имеете гипертонию.

Помните, что прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая активность положительно влияют на самочувствие в такие нестабильные дни, а при необходимости консультируйтесь с врачом относительно приема успокоительных или других препаратов для сердца или сосудов.

Напомним, астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на июль 2025 года — узнайте, какие дни будут опасными из-за высокой активности Солнца.

Также читайте, как будет меняться погода в Украине в течение этой недели и какие области накроет непогода.

космос Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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