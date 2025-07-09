Магнітні бурі 9 липня — прогноз та поради для здоров’я

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

У середу, 9 липня, геомагнітна ситуація залишатиметься спокійною — суттєвих магнітних бур не передбачається. За інформацією астросиноптиків сонячна активність протягом останньої доби залишалася низькою. Був лише один слабкий спалах класу С, який не має помітного впливу на стан геомагнітного поля.

Про це повідомили на Meteoprog.

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Магнітні бурі 9 липня

За прогнозом фахівців, протягом дня геомагнітне поле перебуватиме у стабільному стані. Сонячна активність залишатиметься на низькому рівні, хоча не виключена поява незначних спалахів класу М, ймовірність яких є мінімальною.

Погане самопочуття в жінки. Фото: Pexels

Сонячна активність на 9 липня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 18

Попри це, важливо пам’ятати, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, особливо на тих, хто має хронічні захворювання серцево-судинної системи або схильність до головного болю, підвищеного тиску та дратівливості.

Як зменшити вплив магнітних бур на організм

Щоб полегшити самопочуття у дні підвищеної геомагнітної активності або підготуватися до них завчасно, варто дотримуватись кількох рекомендацій.

Треба пити достатню кількість води, щоб підтримувати нормальну роботу серцево-судинної системи та запобігти головному болю. Натомість слід обмежити споживання кави, алкоголю й жирної їжі — вони можуть спричинити додаткове навантаження на серце.

Також у дні, коли є магнітні бурі треба більше відпочивати, уникати стресів і фізичного перенапруження, а також слідкувати за артеріальним тиском, особливо якщо ви маєте гіпертонію.

Пам'ятайте, що прогулянки на свіжому повітрі та помірна фізична активність позитивно впливають на самопочуття в такі нестабільні дні, а за необхідності консультуйтеся з лікарем щодо прийому заспокійливих або інших препаратів для серця чи судин.

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