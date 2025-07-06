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Головна Метео Погода в Україні в першу декаду липня — прогноз від Наталії Птухи

Погода в Україні в першу декаду липня — прогноз від Наталії Птухи

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 13:55
Яка погода буде в Україні в першу  декаду липня 2025 року — прогноз Наталії Птухи
Люди на байдарках улітку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Упродовж першої декади липня температура в Україні буде нестабільною. Температурні показники підвищаться, але виснажливої спеки поки що не буде.

Про це в ефірі Ранок.LIVE 1 липня повідомила синоптик Наталія Птуха.

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Синопик зазначила, що 5 липня температура в більшості регіонах знизилася до +22...+28 °С. Більш високими температурні показники залишилися лише в південних регіонах і на Закарпатті.

У подальшому температурний фон буде більш літнього характеру, але спекотної погоди поки що не передбачається. 6 та 7 липня температура почне підвищуватися. До того ж упродовж цих двох днів припиняться опади.

"Потім знову в нас атмосферні фронти й відповідно певне коливання температури відбуватиметься. Але все ж таки температурний фон буде вищим, ніж той, що зараз, або той, що був упродовж червня", — підсумувала Наталка Птуха.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 6 липня в Україні буде малохмарна та спекотна погода. У деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +35 °С.

Також ми повідомляли, що в Києві 6 липня будуть небезпечні погодні умови. Йдеться про надзвичайний рівень пожежної небезпечності.

погода синоптик прогноз погоди погода в Україні липень
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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