Сьогодні в Україні очікується дуже спекотна погода без опадів, попереджають синоптики

Дівчина з віялом у спеку. Ілюстративне фото: pexels.com

Погода в Україні сьогодні очікується хоч і з невеликою хмарністю, але буде дуже спекотною. Місцями буде до +33 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 6 липня

Синоптики не прогнозують на сьогодні дощів в жодному регіоні України. Вітер теж буде помірним зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.

Погода в Україні 6 липня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря приблизно +25...+30 °C, на Закарпатті та півдні до +33 °C. Водночас у північно-східній частині прогнозують до +26 °C.

Пожежна небезпека

У декількох областях України сьогодні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні 6 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 6 липня

Синоптики інформують, що у столиці та Київській області буде невелика хмарність, але без опадів. Температура повітря +27...+29 °C.

Також метеорологи попереджають, що наступні два дні у Києві та області підвищиться рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека у Києві 6 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували детальний розклад магнітних бур на липень 2025 року.

Також синоптики Укргідрометцентру розповіли про погоду в Україні протягом липня. Дощів буде значно менше, ніж у попередні роки.