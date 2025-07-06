Сьогодні в Україні очікується дуже спекотна погода без опадів, попереджають синоптики

Спека накриє Україну — яку температуру очікувати сьогодні
Погода в Україні сьогодні очікується хоч і з невеликою хмарністю, але буде дуже спекотною. Місцями буде до +33 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 6 липня
Синоптики не прогнозують на сьогодні дощів в жодному регіоні України. Вітер теж буде помірним зі швидкістю 3-8 метрів на секунду.
Температура повітря приблизно +25...+30 °C, на Закарпатті та півдні до +33 °C. Водночас у північно-східній частині прогнозують до +26 °C.
Пожежна небезпека
У декількох областях України сьогодні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода у Києві 6 липня
Синоптики інформують, що у столиці та Київській області буде невелика хмарність, але без опадів. Температура повітря +27...+29 °C.
Також метеорологи попереджають, що наступні два дні у Києві та області підвищиться рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, Новини.LIVE підготували детальний розклад магнітних бур на липень 2025 року.
Також синоптики Укргідрометцентру розповіли про погоду в Україні протягом липня. Дощів буде значно менше, ніж у попередні роки.
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