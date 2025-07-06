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Жара накроет Украину — какую температуру ожидать сегодня

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 06:25
Сегодня в Украине ожидается очень жаркая погода без осадков, предупреждают синоптики
Девушка с веером в жару. Иллюстративное фото: pexels.com

Погода в Украине сегодня ожидается хоть и с небольшой облачностью, но будет очень жаркой. Местами будет до +33 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 6 июля

Синоптики не прогнозируют на сегодня дождей ни в одном регионе Украины. Ветер тоже будет умеренным со скоростью 3-8 метров в секунду.

Погода в Україні 6 липня
Погода в Украине 6 июля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха примерно +25...+30 °C, на Закарпатье и юге до +33 °C. В то же время в северо-восточной части прогнозируют до +26 °C.

Пожарная опасность

В нескольких областях Украины сегодня будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожежна небезпека 6 липня
Пожарная опасность в Украине 6 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 6 июля

Синоптики информируют, что в столице и Киевской области будет небольшая облачность, но без осадков. Температура воздуха +27...+29 °C.

Также метеорологи предупреждают, что следующие два дня в Киеве и области повысится уровень пожарной опасности.

Погода у Києві 6 липня
Пожарная опасность в Киеве 6 июля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, Новини.LIVE подготовили подробное расписание магнитных бурь на июль 2025 года.

Также синоптики Укргидрометцентра рассказали о погоде в Украине в течение июля. Дождей будет значительно меньше, чем в предыдущие годы.

погода Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине метеоролог
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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