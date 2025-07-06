Какая погода будет в Украине в первую декаду июля 2025 года — прогноз Натальи Птухи

Люди на байдарках летом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В течение первой декады июля температура в Украине будет нестабильной. Температурные показатели повысятся, но изнурительной жары пока не будет.

Об этом в эфире Ранок.LIVE 1 июля сообщила синоптик Наталья Птуха.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды на первую декаду июля

Синопик отметила, что 5 июля температура в большинстве регионах снизилась до +22...+28 °С. Более высокими температурные показатели остались только в южных регионах и на Закарпатье.

В дальнейшем температурный фон будет более летнего характера, но жаркой погоды пока не предвидится. 6 и 7 июля температура начнет повышаться. К тому же в течение этих двух дней прекратятся осадки.

"Потом снова у нас атмосферные фронты и соответственно определенное колебание температуры будет происходить. Но все же температурный фон будет выше, чем тот, что сейчас, или тот, что был в течение июня", — подытожила Наталья Птуха.

Напомним, по прогнозу синоптиков, 6 июля в Украине будет малооблачная и жаркая погода. В некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +35 °С.

Также мы сообщали, что в Киеве 6 июля будут опасные погодные условия. Речь идет о чрезвычайном уровне пожарной опасности.