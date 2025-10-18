Существенных магнитных бурь не ожидается - прогноз на субботу 18 октября

Девушка держится за виски. Фото: Wake Spine & Pain Specialists

В субботу, 18 октября, серьезных магнитных бурь не прогнозируют, однако магнитосфера будет оставаться возбужденной из-за активности Солнца. Специалисты отмечают, что несмотря на отсутствие штормов, возможно влияние средних солнечных вспышек на радиосвязь и самочувствие метеочувствительных людей.

Об этом сообщил Meteoprog в субботу, 18 октября.

Прогноз магнитных бурь 18 октября

По данным метеорологов, в течение последних суток солнечная активность оставалась низкой, однако наблюдалось несколько вспышек, которые могут повлиять на магнитное поле Земли. Всего зафиксировано девять вспышек класса С и четыре вспышки класса М, среди которых самая мощная достигла уровня М1,5. Такие вспышки способны вызвать кратковременные радиопомехи на дневной стороне планеты.

"Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки X-класса", — говорится в сообщении синоптиков.

Солнечная активность на 18 октября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%.

Количество солнечных пятен — 47.

Как магнитные бури влияют на организм человека

Специалисты добавляют, что количество солнечных пятен сейчас достигает 47, что свидетельствует о стабильно активной фазе Солнца. Медики напоминают, что даже незначительные колебания магнитного поля могут влиять на самочувствие людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Предупреждения о магнитных бурях позволяют заблаговременно скорректировать физическую нагрузку, избегать стресса и контролировать риски ухудшения здоровья.

Напомним, что октябрь 2025 года обещает быть более спокойным в геомагнитном плане, хотя несколько дней все же могут негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей и гипертоников.

Ранее мы также информировали, что в ноябре прогнозируются лишь незначительные магнитные бури, а общая геомагнитная ситуация будет оставаться стабильной и умеренной.