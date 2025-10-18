Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Прогноз магнитных бурь — будет ли шторм в субботу

Прогноз магнитных бурь — будет ли шторм в субботу

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 16:34
обновлено: 18:02
Существенных магнитных бурь не ожидается - прогноз на субботу 18 октября
Девушка держится за виски. Фото: Wake Spine &amp; Pain Specialists

В субботу, 18 октября, серьезных магнитных бурь не прогнозируют, однако магнитосфера будет оставаться возбужденной из-за активности Солнца. Специалисты отмечают, что несмотря на отсутствие штормов, возможно влияние средних солнечных вспышек на радиосвязь и самочувствие метеочувствительных людей.

Об этом сообщил Meteoprog в субботу, 18 октября.

Реклама
Читайте также:

Прогноз магнитных бурь 18 октября

По данным метеорологов, в течение последних суток солнечная активность оставалась низкой, однако наблюдалось несколько вспышек, которые могут повлиять на магнитное поле Земли. Всего зафиксировано девять вспышек класса С и четыре вспышки класса М, среди которых самая мощная достигла уровня М1,5. Такие вспышки способны вызвать кратковременные радиопомехи на дневной стороне планеты.

"Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки X-класса", — говорится в сообщении синоптиков.

Солнечная активность на 18 октября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%.
  • Количество солнечных пятен — 47.

Как магнитные бури влияют на организм человека

Специалисты добавляют, что количество солнечных пятен сейчас достигает 47, что свидетельствует о стабильно активной фазе Солнца. Медики напоминают, что даже незначительные колебания магнитного поля могут влиять на самочувствие людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Предупреждения о магнитных бурях позволяют заблаговременно скорректировать физическую нагрузку, избегать стресса и контролировать риски ухудшения здоровья.

Напомним, что октябрь 2025 года обещает быть более спокойным в геомагнитном плане, хотя несколько дней все же могут негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей и гипертоников.

Ранее мы также информировали, что в ноябре прогнозируются лишь незначительные магнитные бури, а общая геомагнитная ситуация будет оставаться стабильной и умеренной.

космос Солнце здоровье магнитные бури прогнозы
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации