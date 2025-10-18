Суттєвих магнітних бур не очікується - прогноз на суботу 18 жовтня

Дівчина тримається за скроні. Фото: Wake Spine & Pain Specialists

У суботу, 18 жовтня, серйозних магнітних бур не прогнозують, однак магнітосфера залишатиметься збудженою через активність Сонця. Фахівці зазначають, що попри відсутність штормів, можливий вплив середніх сонячних спалахів на радіозв’язок і самопочуття метеочутливих людей.

Про це повідомив Meteoprog у суботу, 18 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Прогноз магнітних бур 18 жовтня

За даними метеорологів, протягом останньої доби сонячна активність залишалася низькою, проте спостерігалося кілька спалахів, які можуть вплинути на магнітне поле Землі. Загалом зафіксовано дев’ять спалахів класу С та чотири спалахи класу М, серед яких найпотужніший досяг рівня М1,5. Такі спалахи здатні викликати короткочасні радіоперешкоди на денній стороні планети.

"Очікується, що в суботу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху X-класу", — йдеться у повідомленні синоптиків.

Сонячна активність на 18 жовтня

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 60%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 15%;

Кількість сонячних плям – 47.

Як магнітні бурі впливають на організм людини

Фахівці додають, що кількість сонячних плям наразі сягає 47, що свідчить про стабільно активну фазу Сонця. Медики нагадують, що навіть незначні коливання магнітного поля можуть впливати на самопочуття людей із хронічними захворюваннями серцево-судинної системи. Попередження про магнітні бурі дозволяють завчасно скоригувати фізичне навантаження, уникати стресу та контролювати ризики погіршення здоров’я.

Нагадаємо, що жовтень 2025 року обіцяє бути спокійнішим у геомагнітному плані, хоча кілька днів усе ж можуть негативно вплинути на самопочуття метеозалежних людей і гіпертоніків.

Раніше ми також інформували, що у листопаді прогнозуються лише незначні магнітні бурі, а загальна геомагнітна ситуація залишатиметься стабільною та помірною.