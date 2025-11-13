Видео
Україна
Видео

Приятный сюрприз — Укргидрометеоцентр прогнозирует потепление

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 22:39
обновлено: 23:06
Прогноз погоды на 14 ноября - какой будет погода завтра
Девушки гуляют по улице. Фото: УНИАН

В пятницу, 14 ноября, погода в Украине будет оставаться спокойной. Осадков не прогнозируется.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Прогноз погоды на 14 ноября

По прогнозу синоптиков, территория страны будет находиться вне влияния атмосферных фронтов, а основным фактором станет поле высокого давления.

В Украину начнет поступать более теплая воздушная масса с юго-запада и запада. Несмотря на отсутствие осадков, влажность воздуха будет оставаться повышенной, что будет способствовать образованию туманов в южных, центральных областях и на Прикарпатье — особенно ночью и утром.

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке 0...+5 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +8...+13 °C.

Приятный сюрприз — Укргидрометеоцентр прогнозирует потепление - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что недавно синоптик Наталья Диденко рассказала, когда ждать первый снег в Украине.

А до этого метеорологи прогнозировали, какую погоду ждать на День святого Николая и Рождество в этом году.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
