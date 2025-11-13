Прогноз погоды на 14 ноября - какой будет погода завтра

Девушки гуляют по улице. Фото: УНИАН

В пятницу, 14 ноября, погода в Украине будет оставаться спокойной. Осадков не прогнозируется.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 14 ноября

По прогнозу синоптиков, территория страны будет находиться вне влияния атмосферных фронтов, а основным фактором станет поле высокого давления.

В Украину начнет поступать более теплая воздушная масса с юго-запада и запада. Несмотря на отсутствие осадков, влажность воздуха будет оставаться повышенной, что будет способствовать образованию туманов в южных, центральных областях и на Прикарпатье — особенно ночью и утром.

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке 0...+5 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +8...+13 °C.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

