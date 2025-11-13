Відео
Приємний сюрприз — Укргідрометеоцентр прогнозує потепління завтра

Приємний сюрприз — Укргідрометеоцентр прогнозує потепління завтра

Дата публікації: 13 листопада 2025 22:39
Оновлено: 23:06
Прогноз погоди на 14 листопада - якою буде погода завтра
Дівчата гуляють вулицею. Фото: УНІАН

У п'ятницю, 14 листопада, погода в Україні залишатиметься спокійною. Опадів не прогнозується.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Приємний сюрприз — Укргідрометеоцентр прогнозує потепління завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 14 листопада

За прогнозом синоптиків, територія країни перебуватиме поза впливом атмосферних фронтів, а основним чинником стане поле високого тиску.

До України почне надходити тепліша повітряна маса із південного заходу та заходу. Попри відсутність опадів, вологість повітря залишатиметься підвищеною, що сприятиме утворенню туманів у південних, центральних областях та на Прикарпатті — особливо вночі та вранці.

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку 0...+5 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8…+13 °C.

Приємний сюрприз — Укргідрометеоцентр прогнозує потепління завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що нещодавно синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли чекати на перший сніг в Україні.

А до цього метеорологи прогнозували, яку погоду чекати на День святого Миколая та Різдво цього року.

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
