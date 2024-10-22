Магнитные бури 22 октября - прогноз для метеозависимых

Мигрень у женщины. Фото: Freepik

Во вторник, 22 октября, на Земле существенных магнитных бурь не предполагается. Вспышки, которые будут происходить на Солнце, не будут влиять на самочувствие людей.

Об этом сообщил Meteoprog.

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Магнитные бури 22 октября

За последние 24 часа солнечная активность находилась на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло две вспышки класса С. Такие вспышки не сильно влияют на нашу планету.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет нестабильным до тихого уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 22 октября:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 34.

Головная боль у женщины. Фото: Freepick

Как уберечься от магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Существуют способы, которые могут помочь уменьшить негативное влияние магнитных бурь на здоровье:

избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать распорядок дня;

больше гулять и получать положительные эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Также мы писали, что во вторник по прогнозам синоптиков, в Украине ожидается облачная погода, однако обойдется без осадков.

Напомним, в Одессе сегодняшний день будет достаточно теплым. Температура воздуха поднимется до +14 °С. Осадков не ожидается.