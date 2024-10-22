Магнітні бурі 22 жовтня — прогноз для метеозалежних

Мігрень у жінки. Фото: Freepik

У вівторок, 22 жовтня, на Землі суттєвих магнітних бур не передбачається. Спалахи, які відбуватимуться на Сонці, не надто впливатимуть на самопочуття людей.

Про це повідомив Meteoprog.

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Магнітні бурі 22 жовтня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталося два спалахи класу С. Такі спалахи не надто впливають на нашу планету.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде нестабільним до тихого рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу М.

Сонячна активність на 22 жовтня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 34.

Головний біль у жінки. Фото: Freepick

Як вберегтися від магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Існують способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:

уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися розпорядку дня;

більше гуляти та отримувати позитивні емоції;

регулярно й правильно харчуватися;

більше відпочивати та уникати важкої фізичної праці;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Також ми писали, що у вівторок за прогнозами синоптиків в Україні очікується хмарна погода, проте обійдеться без опадів.

Нагадаємо, в Одесі сьогоднішній день буде доволі теплим. Температура повітря підніметься до +14 °С. Опадів не очікується.