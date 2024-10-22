Прогноз погоды в Украине на вторник, 22 октября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Люди идут по осеннему парку. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на вторник, 22 октября, сообщили синоптики. Будет небольшая облачность. Без осадков.

Об этом в понедельник, 21 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 22 октября

Карта "Погода в Украине" 22 октября

В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура ночью будет 0...+5 °С, на побережье морей до +8 °С, в Карпатах -1...-3 °С. Днем в Украине +12...+17 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Скорость ветра переменных направлений составит 3–8 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до 0...+5 °С, а днем потеплеет до +12...+17 °С. В столице ночью будет +3...+5 °С, а днем +14...+16 °С.

Какая погода будет в Украине в течение недели

В последующие трое суток сохранится сухая погода. Во вторник и среду, 22 и 23 октября, в западных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха в области ночью будет 0...+7 °С, в Карпатах -1...-3 °С. Днем +10...+17 °С.

Прогноз от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, погода в Украине в ближайшее время будет солнечной без дождей, но с туманами.

"Тепла также прибавится... Северо-западный ветер сменится юго-западным, и это новое направление зачерпнет и забросит к нам более высокие градусы с юга. В большинстве областей Украины предполагается потепление до +14...+18 °С", — прогнозирует Диденко.

В Киеве во вторник, 22 октября, потеплеет до +16 °С.

"Дорогие украинцы! Неделя будет сухой и теплой. Даже заморозки пройдут. Если что-то изменится, я скажу. Будьте на солнце", — отмечает синоптик .

Напомним, в Одессе вторник, 22 октября, будет достаточно теплым. Столбики термометров поднимутся до +14 °С. Осадков не ожидается.

В Харьковской области днем воздух прогреется до +16 °С. Синоптики предупреждают, что из-за погодных условий возникнет пожарная опасность.