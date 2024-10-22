Прогноз погоди в Україні на вівторок, 22 жовтня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди йдуть осіннім парком. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 22 жовтня, повідомили синоптики. Буде невелика хмарність. Без опадів.

Про це в понеділок, 21 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 22 жовтня

Карта "Погода в Україні" 22 жовтня

У західних областях вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура вночі буде 0...+5 °С, на узбережжі морів до +8 °С, у Карпатах -1...-3 °С. Удень в Україні +12...+17 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині невелика хмарність, без опадів. Швидкість вітру змінних напрямків становитиме 3–8 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до 0...+5 °С, а вдень потеплішає до +12...+17 °С. У столиці вночі буде +3...+5 °С, а вдень +14...+16 °С.

Яка погода буде в Україні протягом тижня

У наступні три доби утримається суха погода. У вівторок і середу, 22 та 23 жовтня, у західних областях уночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Температура повітря в області вночі буде 0...+7 °С, у Карпатах -1...-3 °С. Удень +10...+17 °С.

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, погода в Україні найближчим часом буде сонячною, без дощів, але з туманами.

"Тепла також побільшає... Північно-західний вітер зміниться на південно-західний, і цей новий напрямок зачерпне і закине до нас вищі градуси із півдня. У більшості областей України передбачається потепління до +14...+18 °С", — прогнозує Діденко.

У Києві у вівторок, 22 жовтня, потеплішає до +16 °С.

"Дорогі українці! Тиждень буде сухим і теплим. Навіть заморозки підуть. Якщо щось зміниться, я скажу. Набувайтеся на сонці", — зазначає синоптик.

Нагадаємо, в Одесі вівторок, 22 жовтня, буде доволі теплим. Стовпчики термометрів піднімуться до +14 °С. Опадів не очікується.

У Харковській області вдень повітря прогріється до +16 °С. Синоптики попереджають, що через погодні умови виникне пожежна небезпека.