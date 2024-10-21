Магнітні бурі 21 жовтня — прогноз для метеозалежних

Метеозалежні в небезпеці — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітних бур у понеділок, 21 жовтня, не очікується. Однак на Сонці відбулося кілька потужних спалахів, які можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 21 жовтня
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С і один спалахи класу М1,7.
Як відомо, сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,7 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від на тихому рівні. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 21 жовтня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 33.
Як вберегтися від магнітних бур
Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:
- уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися розпорядку дня;
- більше гуляти та отримувати позитивні емоції;
- регулярно й правильно харчуватися;
- більше відпочивати та уникати важкої фізичної праці;
- спати не менше 7-8 годин на добу.
Нагадаємо, 21 жовтня в Україні очікуються невеликі заморозки, а в деяких регіонах дощі. Крім того, на заході буде вітер 5-10 м/с.
Водночас є регіони, в яких сьогодні стовпчики термометрів "підстрибнуть" до +11...+16 °C.
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