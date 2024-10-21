Магнітні бурі 21 жовтня — прогноз для метеозалежних

Жінка відчуває головний біль. Фото: Freepik

Магнітних бур у понеділок, 21 жовтня, не очікується. Однак на Сонці відбулося кілька потужних спалахів, які можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 21 жовтня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С і один спалахи класу М1,7.

Як відомо, сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,7 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від на тихому рівні. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 21 жовтня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 33.

Жінка страждає від головного болю. Фото: Freepik

Як вберегтися від магнітних бур

Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:

уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися розпорядку дня;

більше гуляти та отримувати позитивні емоції;

регулярно й правильно харчуватися;

більше відпочивати та уникати важкої фізичної праці;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, 21 жовтня в Україні очікуються невеликі заморозки, а в деяких регіонах дощі. Крім того, на заході буде вітер 5-10 м/с.

Водночас є регіони, в яких сьогодні стовпчики термометрів "підстрибнуть" до +11...+16 °C.