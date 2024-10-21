Магнитные бури 21 октября — прогноз для метеозависимых

Метеозависимые в опасности — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитных бурь в понедельник, 21 октября, не ожидается. Однако на Солнце произошло несколько мощных вспышек, которые могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 21 октября
Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,7.
Как известно, солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,7 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет на тихом уровне. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 21 октября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 33.
Как уберечься от магнитных бурь
Существуют также способы, которые могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь на здоровье:
- избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать распорядок дня;
- больше гулять и получать положительные эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, 21 октября в Украине ожидаются небольшие заморозки, а в некоторых регионах — дожди. Кроме того, на мероприятии будет ветер 5-10 м/с.
В то же время есть регионы, в которых сегодня столбики термометров "подпрыгнут" до +11...+16 °C.
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