Магнитные бури 21 октября — прогноз для метеозависимых

Женщина чувствует головную боль. Фото: Freepik

Магнитных бурь в понедельник, 21 октября, не ожидается. Однако на Солнце произошло несколько мощных вспышек, которые могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 21 октября

Отмечается, что за последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,7.

Как известно, солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,7 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет на тихом уровне. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 21 октября

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 33.

Женщина страдает от головных болей. Фото: Freepik

Как уберечься от магнитных бурь

Существуют также способы, которые могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь на здоровье:

избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать распорядок дня;

больше гулять и получать положительные эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, 21 октября в Украине ожидаются небольшие заморозки, а в некоторых регионах — дожди. Кроме того, на мероприятии будет ветер 5-10 м/с.

В то же время есть регионы, в которых сегодня столбики термометров "подпрыгнут" до +11...+16 °C.