Україна
Предупреждение о магнитных бурях сегодня — что стоит знать

Предупреждение о магнитных бурях сегодня — что стоит знать

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 14:22
обновлено: 14:52
Магнитные бури 20 ноября: прогноз геомагнитной активности
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Foothills Neurology

Специалисты сообщили, что в четверг, 20 ноября, значительных магнитных бурь на Земле не ожидается, хотя отдельные колебания геомагнитного поля все же возможны. Солнечная активность остается низкой, однако небольшая вероятность вспышек средней интенсивности сохраняется.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 20 ноября

По данным специалистов, в течение последних суток уровень активности Солнца оставался минимальным, а наблюдаемые вспышки не представляли существенной угрозы для Земли. В прогнозе отмечается, что в течение дня геомагнитное поле может колебаться от спокойного до несколько активного уровня. При этом синоптики отмечают, что солнечная активность ожидается низкой, хотя возможность появления М-классных вспышек все еще сохраняется. Итак, в четверг, 20 ноября, никаких существенных магнитных бурь на Земле не произойдет.

Солнечная активность на 20 ноября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 24.

Кое-что о самочувствии во время магнитных бурь

Эксперты напоминают, что даже незначительные колебания магнитного поля могут влиять на самочувствие, а заблаговременные предупреждения позволяют контролировать риски для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врачи советуют избегать чрезмерных нагрузок, пить больше воды, поддерживать стабильный режим дня и по возможности уменьшать стрессовые факторы — это помогает легче перенести периоды повышенной солнечной активности.

Напомним, что новый анализ лунной пыли с миссии "Чанъэ-6" обнаружил микрочастицы железной ржавчины, что стало неожиданностью для ученых.

Ранее мы также информировали, что 11 ноября на Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка, которая привела к радиоперебоям в Европе и Африке.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
