Магнітні бурі 20 листопада: прогноз геомагнітної активності

Попередження про магнітні бурі сьогодні — що варто знати
Фахівці повідомили, що у четвер, 20 листопада, значних магнітних бур на Землі не очікується, хоча окремі коливання геомагнітного поля все ж можливі. Сонячна активність залишається низькою, однак невелика ймовірність спалахів середньої інтенсивності зберігається.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 20 листопада
За даними спеціалістів, протягом останньої доби рівень активності Сонця залишався мінімальним, а спостережені спалахи не становили суттєвої загрози для Землі. У прогнозі зазначається, що протягом дня геомагнітне поле може коливатися від спокійного до дещо активного рівня. При цьому синоптики зауважують, що сонячна активність очікується низькою, хоча можливість появи М-класних спалахів усе ще зберігається. Отже, у четвер, 20 листопада, ніяких суттєвих магнітних бур на Землі не відбудеться.
Сонячна активність на 20 листопада
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 24.
Дещо про самопочуття під час магнітних бур
Експерти нагадують, що навіть незначні коливання магнітного поля можуть впливати на самопочуття, а завчасні попередження дають змогу контролювати ризики для людей із серцево-судинними захворюваннями. Лікарі радять уникати надмірних навантажень, пити більше води, підтримувати стабільний режим дня та за можливості зменшувати стресові фактори — це допомагає легше перенести періоди підвищеної сонячної активності.
