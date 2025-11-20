Відео
Головна Метео Попередження про магнітні бурі сьогодні — що варто знати

Попередження про магнітні бурі сьогодні — що варто знати

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 14:22
Оновлено: 14:52
Магнітні бурі 20 листопада: прогноз геомагнітної активності
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Foothills Neurology

Фахівці повідомили, що у четвер, 20 листопада, значних магнітних бур на Землі не очікується, хоча окремі коливання геомагнітного поля все ж можливі. Сонячна активність залишається низькою, однак невелика ймовірність спалахів середньої інтенсивності зберігається.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 20 листопада

За даними спеціалістів, протягом останньої доби рівень активності Сонця залишався мінімальним, а спостережені спалахи не становили суттєвої загрози для Землі. У прогнозі зазначається, що протягом дня геомагнітне поле може коливатися від спокійного до дещо активного рівня. При цьому синоптики зауважують, що сонячна активність очікується низькою, хоча можливість появи М-класних спалахів усе ще зберігається. Отже, у четвер, 20 листопада, ніяких суттєвих магнітних бур на Землі не відбудеться.

Сонячна активність на 20 листопада

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 24.

Дещо про самопочуття під час магнітних бур

Експерти нагадують, що навіть незначні коливання магнітного поля можуть впливати на самопочуття, а завчасні попередження дають змогу контролювати ризики для людей із серцево-судинними захворюваннями. Лікарі радять уникати надмірних навантажень, пити більше води, підтримувати стабільний режим дня та за можливості зменшувати стресові фактори — це допомагає легше перенести періоди підвищеної сонячної активності.

Нагадаємо, що новий аналіз місячного пилу з місії "Чан'е-6" виявив мікрочастинки залізної іржі, що стало несподіванкою для вчених.

Раніше ми також інформували, що 11 листопада на Сонці стався найпотужніший цьогорічний спалах, який призвів до радіоперебоїв у Європі та Африці.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі прогнози
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
