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Мощные вспышки на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

28 ноября 2024 12:21
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь 28 ноября - метеозависимые могут не волноваться
Головные боли у женщины. Фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В четверг, 28 ноября, существенных магнитных бурь можно не опасаться. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С, но такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет тихим уровнем. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышки класса М и небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 28 ноября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 20%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
  • Количество солнечных пятен — 58.
магнитные бури
Женщина держит голову. Фото: Pixabay

Как облегчить влияние магнитных бурь

Синоптики сообщают, что магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы облегчить влияние магнитных бурь, можно придерживаться нескольких простых рекомендаций, которые помогут снизить неприятные симптомы:

  • соблюдение режима сна и отдыха,
  • здоровое питание,
  • умеренные физические нагрузки,
  • практики релаксации,
  • избегание стресса,
  • позитивное настроение,
  • отказ от алкоголя и курения.

Напомним, 5 ноября стало известно, что в космос был запущен первый в мире деревянный спутник. Он создан японскими исследователями.

Также мы писали, что 24 ноября компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще одну партию своих интернет-спутников Starlink. Всего было запущено 20 аппаратов.

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