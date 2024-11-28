Прогноз магнитных бурь 28 ноября - метеозависимые могут не волноваться

Головные боли у женщины. Фото: Freepik

В четверг, 28 ноября, существенных магнитных бурь можно не опасаться. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С, но такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 28 ноября

За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет тихим уровнем. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышки класса М и небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 28 ноября:

Возможность малого геомагнитного шторма — 20%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%

Количество солнечных пятен — 58.

Женщина держит голову. Фото: Pixabay

Как облегчить влияние магнитных бурь

Синоптики сообщают, что магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы облегчить влияние магнитных бурь, можно придерживаться нескольких простых рекомендаций, которые помогут снизить неприятные симптомы:

соблюдение режима сна и отдыха,

здоровое питание,

умеренные физические нагрузки,

практики релаксации,

избегание стресса,

позитивное настроение,

отказ от алкоголя и курения.

Напомним, 5 ноября стало известно, что в космос был запущен первый в мире деревянный спутник. Он создан японскими исследователями.

Также мы писали, что 24 ноября компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще одну партию своих интернет-спутников Starlink. Всего было запущено 20 аппаратов.