Прогноз магнитных бурь 28 ноября - метеозависимые могут не волноваться

Мощные вспышки на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня
В четверг, 28 ноября, существенных магнитных бурь можно не опасаться. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С, но такие вспышки сильно не влияют на Землю.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 28 ноября
За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет тихим уровнем. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышки класса М и небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 28 ноября:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 20%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
- Количество солнечных пятен — 58.
Как облегчить влияние магнитных бурь
Синоптики сообщают, что магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Чтобы облегчить влияние магнитных бурь, можно придерживаться нескольких простых рекомендаций, которые помогут снизить неприятные симптомы:
- соблюдение режима сна и отдыха,
- здоровое питание,
- умеренные физические нагрузки,
- практики релаксации,
- избегание стресса,
- позитивное настроение,
- отказ от алкоголя и курения.
Напомним, 5 ноября стало известно, что в космос был запущен первый в мире деревянный спутник. Он создан японскими исследователями.
Также мы писали, что 24 ноября компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще одну партию своих интернет-спутников Starlink. Всего было запущено 20 аппаратов.
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