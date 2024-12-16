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Потепление с "сюрпризом" — синоптики о погоде на завтра

16 декабря 2024 20:27
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 17 декабря
Девушка стоит под снегом.
Светлана Силенко - Редактор

Теплую погоду в Украине прервала волна внезапных морозов, однако плюсы на термометрах возвращаются. При этом, потепление несколько испортит осадки. В частности, в основном по стране, во вторник, 17 декабря, ожидаются дожди, но в некоторых уголках нашей страны пройдет мокрый снег.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра.

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Какая будет погода в Украине 17 декабря

Потепление с "сюрпризом" — синоптики о погоде на завтра - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра. Фото: Укргидрометцентр

Самая холодная погода будет наблюдаться на востоке и севере Украины - +1 ... +5 ° C днем. Тепло до +12 °C можно будет видеть в южных областях и на территории Крымского полуострова. В остальных частях следует готовиться к +5…+8 °C.

Вместе с тем, снег и метель будут наблюдаться в высокогорных частях Закарпатской области, из-за чего будет сохраняться значительная угроза схода лавин.

Жителям остальной страны следует быть готовыми к сильным порывам ветра до 15-20 метров в секунду.

Прогноз погоды на 17 декабря от Наталки Диденко.

Потепление с "сюрпризом" — синоптики о погоде на завтра - фото 2
Карта погоды от Натальи Диденко. Фото: Наталья Диденко

Как сообщила синоптик, вторник, 17 декабря, в ряде областей Украины ожидаются дожди и сильный ветер. Температура воздуха будет достигать +4...+9 °C.

По ее словам, завтра, 17 декабря, в Украине ожидаются дожди, а на северо-востоке — с мокрым снегом. Также будет держаться сильный ветер западного и северо-западного направлений. Штормовые порывы будут достигать 17-25 метров в секунду.

Температура воздуха предполагается в течение дня в пределах +4...+9°C, на юге – +7...+12°C, а на северо-востоке – 0...+4°C.

Погода в Киеве 17 декабря

В столице завтра будет ветрено, порывы до 15-20 метров в секунду. Кроме того, в Киеве будет идти дождь, в течение дня температура воздуха будет +5...+7 °C.

"В течение среды-четверга осадков станет меньше, ветер ослабнет в четверг, температура воздуха снизится в воскресенье", — добавила Наталья Диденко.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 17 декабря

Потепление с "сюрпризом" — синоптики о погоде на завтра - фото 3
Карта "Гидрометеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра. Фото: Укргидрометцентр

Как сообщили в Укргидрометцентре, во вторник, 17 декабря, в связи со снегопадом и метелью, на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеговинная опасность. Объявлен третий уровень опасности – оранжевый.

Также 17 декабря в Украине, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности — желтый.

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Карта "Гидрометеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра. Фото: Укргидрометцентр

В Укргидрометцентре заявили, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Напомним, специалисты уже составили календарь магнитных бурь на декабрь — в какие дни для метеозависимых будет самая большая угроза.

Также мы сообщали, какой будет погода в Украине на Рождество и Новый год. Более точные прогнозы синоптики дадут ближе к праздникам.

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