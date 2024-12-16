Прогноз погоди в Україні на завтра, 17 грудня

Дівчина стоїть під снігом. Фото: Новини.LIVE

Теплу погоду в Україні перервала хвиля раптових морозів, проте "плюси" на термометрах повертаються. Однак потепління дещо зіпсують опади. Зокрема, в основному по країні у вівторок, 17 грудня, очікуються дощі, але в деяких куточках нашої країни пройде мокрий сніг.

Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометеорологічного центру.

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Якою буде погода в Україні 17 грудня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру. Фото: Укргідрометцентр

Найхолодніша погода спостерігатиметься на сході та півночі України — +1…+5 °C вдень. Тепло до +12 °C можна буде бачити у південних областях та на території Кримського півострова. В решті частин варто готуватися до +5…+8 °C.

Разом з тим, сніг та хуртовина спостерігатимуться у високогірних частинах Закарпатської області, через що зберігатиметься значна загроза сходження лавин.

Жителям решти країни варто бути готовими до сильних поривів вітру до 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 17 грудня від Наталки Діденко

Карта погоди від Наталки Діденко. Фото: Наталка Діденко

Як повідомила синоптикиня, вівторок, 17 грудня, у низці областей України очікуються дощі та сильний вітер. Температура повітря сягатиме +4...+9 °C.

За її словами, завтра, 17 грудня, в Україні очікуються дощі, а на північному сході — з мокрим снігом. Також триматиметься сильний вітер західного та північно-західного напрямків. Штормові пориви досягатимуть 17-25 м/с.

Температура повітря передбачається протягом дня в межах +4...+9 °C, на півдні — +7...+12 °C, а на північному сході — 0...+4 °C.

Погода у Києві 17 грудня

У столиці завтра буде вітряно, пориви до 15-20 м/с. Крім того, у Києві йтиме дощ, упродовж дня температура повітря становитиме +5...+7 °C.

"Протягом середи-четверга опадів стане менше, вітер послабне у четвер, температура повітря знизиться в неділю", — додала Наталка Діденко.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 17 грудня

Карта "Гідрометеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру. Фото: Укргідрометцентр

Як повідомили в Укргдрометцентрі, у вівторок, 17 грудня, в зв’язку зi снiгопадом та хуртовиною, на високогiр'i схiдної частини Закарпатськоi областi очікується значна снiголавинна небезпека. Оголошено третій рiвень небезпечності — помаранчевий.

Також 17 грудня в Україні, крім Закарпаття, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Карта "Гідрометеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру. Фото: Укргідрометцентр

В Укргідрометцентрі заявили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, фахівці вже склали календар магнітних бур на грудень — в які дні для метеозалежних буде найбільша загроза.

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